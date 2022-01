Két brit tizenévest is őrizetbe vettek a texasi túszejtés ügyében Manchesterben

Két tizenévest vett őrizetbe a brit terrorelhárítás Manchester déli részén az előző napi texasi túszejtéssel összefüggésben, jelentették a brit lapok. Helyi idő szerint szombat késő délelőtt egy brit állampolgár, a 44 éves Malik Faisal Akram ejtett túszul négy embert Dallas elővárosában, Colleyville zsinagógájában. Az órákig tartó túszdráma végén a túszok a jelentések szerint sértetlenül megmenekültek. A végül magára maradt túszejtő az FBI fegyveres ügynökeivel vívott tűzharcban életét vesztette.

Rendőrök a texasi Colleyville reformzsinagógája előtt. Itt ejtett négy túszt egy brit állampolgár szombaton. Fotó: BRANDON BELL/Getty Images via AFP

A brit hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra a Manchesterben őrizetbe vett két tinédzser nevét, se nemét. A túszejtő, Malik Faisal Akram is a környékről, a Manchestertől északra fekvő Blackburnből származott. Fivére, Gulbar a blackburni muszlim közösség Facebook-oldalán erősítette meg a túszejtő halálát. Gulbar posztjában bocsánatot kért az áldozatoktól, és azt írta, a fivére mentális problémákkal küszködött. Gulbar állítása szerint a túszdráma idején az FBI-jal, a túsztárgyalókkal és fivérével is kapcsolatban állt, de "nem tudott semmit tenni vagy mondani", amivel megadásra késztethette volna Akramot.

"Szeretnénk elmondani, hogy a családunk nem tudja elnézni neki a cselekedeteit. Tiszta szívből és őszintén elnézést kérünk e szerencsétlen incidens minden áldozatától" - mondta.

A támadást Liz Truss brit külügyminiszter "terror- és antiszemita cselekménynek" minősítette. "Az Egyesült Államok oldalán állunk a küzdelemben polgáraink jogainak és szabadságának védelmében a gyűlölet terjesztőivel szemben" - mondta.

Akram helyi idő szerint szombat délelőtt 11 órakor ejtett túszokat a zsinagógában, ahova magát hajléktalannak kiadva jutott be. A reformista gyülekezet szertartását a Facebookon élőben közvetítették, ezen hallani lehetett, amint egy brit akcentusú férfi kezd fenyegetőzni. Faisal a hírek szerinte egy, a texasi Forth Worthban 86 éves börtönbüntetését töltő iszlamista, az afganisztáni fogva tartása alatt amerikai katonák életére törő Aafia Siddiqui idegtudós szabadon engedését követelte. Az értesülést Joe Biden amerikai elnök is megerősíteni látszott, amikor azt mondta, hogy a túszejtő "egy 15 éve őrizetbe vett, tíz éve börtönbüntetését töltő" személy szabadon engedését követelte.

Biden tájékoztatása szerint Akram az Egyesült Államokba érkezése után szerezhetett fegyvereket. (Via BBC)