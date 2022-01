Nem tervez újabb szavazóköröket nyitni Angliában és Németországban a Nemzeti Választási Iroda

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) az áprilisi választásokig már nem tervez javaslatot tenni arra, hogy például Németországban vagy Nagy-Britanniában több szavazóhelyiségben is szavazhassanak a magyar állampolgárok. Nagy Attila, a szervezet elnöke a Szabadeurópának adott interjújában azt mondta: „A hatályos rendelkezések alapján egy külképviseleti választási iroda és egy szavazókör az, ahol lebonyolítják a külképviseleti választást. A nagyszámú választópolgárra itt ugyanazzal a technikával lehet reagálni, mint itthon: nagyobb apparátust küldünk ki, illetve nagyobb helyszínen történik a szavazás. Például Londonban egy 1200 négyzetméteres új helyszínen.”

Bár Németországban és Nagy-Britanniában nagyon sok magyar él, az előbbiben csak 5 külképviseleten (Berlin, Düsseldorf, München, Nürnberg, Stuttgart), az utóbbiban pedig csak háromban (London, Edinburgh, Manchester) lehet szavazni. Ehhez képest az angliai magyarok az aHangon kezdeményezték, hogy további 12 városban tudjanak szavazni (Leeds, Liverpool, Birmingham, Cardiff, Brighton, Bristol, Southampton, Exeter, Norwich, Nottingham, Cambridge, Canterbury). Nagy Attila azt mondta, hogy hasonló javaslatokat a választásokat követően a friss tapasztalatok alapján tesznek.

Az interjúban szóba került az is, hogy mennyire ellenőrizhetők a határon túliaknak biztosított levélszavazás nyilvántartásai, hiszen a választói névjegyzékben csak tízévente kell ellenőrizni a szavazók személyazonosságát, így például az elhalálozásukról továbbra sem értesül a választási iroda. Ebben az esetben a Nemzeti Választási Iroda az önbevallásos módszerre bízza magát. „Mi arra buzdítjuk a regisztráció mellett a külhoni állampolgárokat, hogy ahol a családban történt elhalálozás, jelentsék be, és ezután az elhalálozott lekerül a levélben szavazók névjegyzékéről. Erre a most októberben kiküldött értesítők nyomán is volt példa” - mondta Nagy Attila.