Harmincötszörös dédnagymama lett a magyar származású Lily Ebert, aki a TikTokon beszél a holokausztról

Megszületett a harmincötödik dédunokája Lily Ebertnek, születési nevén Engelman Líviának, aki 1923-ban látta meg a napvilágot Bonyhádon, majd 1944-ben deportálták az auschwitzi koncentrációs táborba.

„A gyerekek jelentik a legjobb bosszút a nácikkal szemben” - fogalmazott a Londonban élő Ebert, aki életét a holokauszttal kapcsolatos felvilágosító munkának szentelte. „Mindenki számára különleges dolog dédnagymamává válni, de nekem, aki túléltem a holokausztot, nagyon, nagyon különleges. Sohasem gondoltam, hogy eljutok idáig. Először is életben kellett maradnom, majd megélni ezt a kort. A nácik meg akartak minket ölni, és mi megmutattuk nekik, hogy nem tudnak.”

Lily Ebert anyját, öccsét és egyik lánytestvérét megölték a koncentrációs táborban. Két másik lánytestvérével együtt négy hónap után egy lipcsei hadianyaggyárba küldték kényszermunkára, ahol az amerikai csapatok 1945 áprilisában felszabadították őket.

Ezután egy évet Svájcban töltött, 1946-ban pedig Izraelbe költözött. 1967-ben férjével, Samuellel és három gyerekével Angliába emigrált, ahol elkezdte megismertetni a világot a holokauszt borzalmaival. Jelenleg Észak-Londonban él, három gyereke, tíz unokája és immár 35 dédunokája van.

„Egész életét annak szentelte, hogy beszéljen a holokausztról” - mondta egyik dédunokája, a 18 éves Dov Forman, aki Lily Ebertnek TikTok oldalt is létrehozott, hogy segítse ebben a törekvésében. Az oldal több mint 1,6 millió követővel rendelkezik. A Deutsche Welle róluk szóló riportját a 444-en is bemutattuk. (via MTI)