Kétezer hörcsög és egyéb kisemlős megölésére készülnek Hongkongban

Több száz tesztet végeztek el egy hongkongi kisállat-kereskedésben a koronavírus delta variánsának újbóli felbukkanása miatt, miután egy dolgozó és néhány vásárló tesztje is pozitív lett. 11 hörcsögben is kimutatták a vírust.

A hongkongi agrár- és halászati minisztérium szakemberei hörcsögöket ritkítanak abban a kisállat-kereskedésben, ahol egy eladó és néhány vásárló is koronavírussal fertőződött meg. Fotó: EyePress via AFP

Hongkong zérótolerancia-stratégiájának része, hogy minden covid-esetet igyekeznek a legszigorúbban izolálni és megállítani. A helyi hatóságok attól féltek, hogy az állatok is tovább terjeszthetik a vírust, ezért döntöttek úgy, hogy letesztelik az állatokat is.

Az eredmények alapján úgy döntöttek, megelőző intézkedésként 34 helyi kisállat-kereskedőtől gyűjtik össze a hörcsögöket és egyéb kisemlősöket, hogy azokat „emberségesen” elaltassák.

Nemcsak a kereskedőknek, hanem a friss állattartóknak is át kell adniuk a kisállataikat. Ez azt jelenti, hogy a december 22. óta vásárolt állatokra, tehát a karácsonyi ajándékba kapott hörcsögökre is eutanázia vár.

A hatóságok egy telefonos hörcsög-segélyvonal létrehozásán dolgoznak, valamint betiltják a hörcsögök, kisemlősök behozatalát és értékesítését is. (Via BBC. Címlapkép: UWE ANSPACH/dpa Picture-Alliance via AFP.)

Bódog Bálint cikke.