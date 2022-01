Navracsics Tibor szerint „a fiatalok mára fiatal nyugdíjasokká válnak”

Navracsics Tibor az európai ifjúságpolitika zsákutcájának nevezte egy hétfői kerekasztal-beszélgetésen, hogy

a fiatalok „mára fiatal nyugdíjasokká válnak”, akik az államtól olyan szociálpolitikai juttatásokat várnak, amelyekből akkor is meg tudnak élni, ha éppen nincs munkájuk, nem fejezik be az egyetemet, ha kiégnek és „társadalmi elidegenedés áldozatává válnak”. A fideszes politikus – egykori miniszter és uniós biztos – az európai „áldozati kultúráról” is beszélt, szerinte „az ifjúság kezdi magát áldozatként pozicionálni”.

Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

A „The future is in your hands – Európa jövője a fiatalok kezében” című beszélgetésen részt vett Varga Judit igazságügyi miniszter is, aki Navracsics szavaira úgy reagált, hogy „a liberális mainstream okozta káoszban az örök dolgokhoz kell visszanyúlni”.