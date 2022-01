Nem csoda, hogy Rogán kabinetfőnökének nincs ideje az egyetemi vizsgákra

A Pécsi Tudományegyetemen még tart a vizsgálat, hogy valóban úgy tudott-e átmenni, és ha igen, hogyan a jogi vizsgái egy részén Rogán Antal kabinetfőnöke, hogy azokra feljelentkezett vagy akárcsak elment volna.

Mindenesetre annak a tanársegédnek a vizsgáztatási jogát már felfüggesztették, aki elismerte, hogy hozzásegítette Nagy Ádám kabinetfőnököt ahhoz, hogy vizsga nélkül szerezzen érdemjegyet. Mészáros Pál Emil azt mondta, hogy baráti szívességet tett, amit nagyon megbánt.

A Völner-ügy 444-en bemutatott lehallgatási jegyzőkönyeiből derült ki, hogy a gyanú szerint az igazságügyi államtitkárt sok tízmillió forinttal korrumpáló Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke nemcsak kenőpénzt mozgathatott, de különböző szívességeket is tett.

Ilyen volt Rogán Antal kabinetfőnökének, Nagy Ádám vizsgáinak „megvarázslása” a Pécsi Tudományegyetem jogi karán. A Központi Nyomozó Főügyészség vélelme szerint Nagy Ádám meg sem jelent a sikeres vizsgán, ráadásul még a Neptun rendszerében is Schadl intézte a jelentkezését. Később Schadl és a dékáni hivatal vezetője, Kovács Béla Nagy Ádám jogszociológia vizsgájáról is egyeztetett, mert Rogán kabinetfőnökét váratlanul érte, hogy a vizsga szóbeli lesz. Valamint egy gyakorlati jegyet is lezsíroztak.

Hogy a kérések hogyan jutottak el Schadlhoz, az a jegyzőkönyvekben nincs benne. Arra sincs utalás, hogy ezekért milyen szívességeket kért vagy kapott cserébe.

De ki az a Nagy Ádám?

A több vizsgán átsegített Nagy Ádám a jelek szerint a hagyományos miniszter-kabinetfőnök felállásnál szorosabb kapcsolatban áll Rogán Antallal.

Rogán Antal, akkori felesége, Rogán-Gaál Cecília és Nagy Ádám a Gundel étterem előtt 2014 májusában. Fotó: 444

A 32 éves Nagy Ádáméknál már-már családi hagyomány, hogy Rogánék ügyes-bajos dolgait intézik. A propagandaminiszter például papíron a kabinetfőnöke édesapjától bérli azt a Csalán úti lakást, ahová a válása után költözött.

Rogán Antal lakása, amit a saját kabinetfőnöke apjától bérel Fotó: botost/444

De ugyanúgy Nagy Ádám apja volt az is, aki a válás után 143 millió forintért megvette Gaál Cecília balatoni nyaralóját. De a Nagy család ingatlanporfóliója akkor is bővült, amikor Nagy Ádám felesége megszerzett egy 131 négyzetméteres önkormányzati lakást az V. kerületi Mérleg utcában, amihez a hitelt maga az önkormányzat biztosította. (2006 és 2014 között Rogán Antal volt a Belváros polgármestere.) Ennyi összefonódás után már az sem meglepő, hogy



2012-ben Nagy Ádám lett Rogán Antal legkisebb fiának keresztapja. Mivel akkor Rogánék még kifejezetten keresték a nyilvánosságot, az erre kapható TV2 parádés riportban számolt be az eseményről.

De a kabinetfőnökösködés, az ingatlankezelés, a keresztapaság mellett Nagy Ádámnak még azt is bele kellett szorítania az idejébe, hogy 2016-19 között a Hungaroring Zrt. igazgatósági tagja legyen, 2018 óta pedig az Antenna Hungária igazgatóságában kell helyt állnia.

Az utóbbi miatt Hadházy Ákos független képviselő kedden azt követelte, hogy „Nagy Ádámnak azonnal le kell mondania az Antenna Hungária igazgatósági tagságáról, már ha a Fidesz egy kicsit is komolyan gondolja azt a látszatot kelteni, hogy náluk következménye van a dolgoknak. Persze ki sem szabadott volna nevezni, pláne úgy, hogy Nagy Ádám édesapjától bérelte Rogán Antal a luxus lakását válása után”. Emlékeztetett arra is, hogy az Antenna Hungária a „sok-sok milliárdos rendezvényszervezési bizniszben vesz részt, de ennél sokkal fontosabb, hogy a nemzetbiztonságilag is kritikus fontosságú távközlési infrastruktúra fontos része”.

Szóval Nagy Ádámnak mindezek mellett kellett volna még jogszociológiát, pénzügyet vagy nemzetközi jogot magolnia, ha Schadl György nem emeli fel időben a telefont.