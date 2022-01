Pekingben lezártak egy egész irodaházat a dolgozókkal együtt, miután találtak egy omikronos esetet

Kína fővárosában igyekeznek megakadályozni az omikron terjedését, mivel február 4-én kezdődik a téli olimpia. Ezért döntöttek úgy, hogy bezárnak egy komplett irodaházat is a dolgozókkal együtt, miután kiderült, hogy valaki közülük megfertőződött a koronavírus omikron variánsával.

A CNN szerint az épületbe most ágyneműket vittek, felkészülve arra, hogy az embereket napokig nem engedik majd ki onnan. Az épületet előzetes figyelmeztetés nélkül zárták le, a bent tartózkodókat nem engedik ki, közülük mindenkit tesztelnek. Az egyik alkalmazott tesztje szombaton lett pozitív, a hírek szerint omikronnal fertőződött meg, és úgy néz ki, Pekingben ez az első feljegyzett eset, amikor valaki a koronavírus legújabb variánsát kapta el.

Nemrég a Pekingtől mindössze 30 percnyire található kikötővárosban, Tianjinban is találtak omikronos esetet, ahogy két másik, több száz kilométerre fekvő városban is, de a pekingi vezetés szeretné megakadályozni, hogy a téli olimpia előtt beinduljon az új variáns. Pedig az feltehetően már helyben fertőz, mivel a most bezárt irodaházban dolgozó pekingi nő, akinél az omikront kimutatták, az elmúlt két hétben nem hagyta el a várost. Azért is ijedtek meg a hatóságok, mert a nő az olimpiai parktól 15 percre lakik. De közzétették azt is, hogy az elmúlt két hétben merre járt: metrózott, több nyilvános mosdóban is megfordult, ahogy egy szupermarketben, egy bevásárlóközpontban, egy Dior üzletben, egy étteremben, egy moziban, de volt fodrásznál is, megnézett egy stand-up comedy előadást, és elment egy síparkba.

A hatóságok emiatt több mint 16 000 olyan embert vizsgáltak meg, akik ezeken a helyszíneken jártak. Eddig minden teszt negatív lett. Egy sajtótájékoztatón a hatóságok felvetették annak lehetőségét is, hogy a nő nemzetközi postai küldemények kezelése után kaphatta el a vírust. A kínai hatóságok már többször is okolták az importált árukat a helyi járványok kitöréséért. Pedig az amerikai járványügyi központ (CDC) szerint a koronavírus felületeken való terjedésének kockázata alacsony a levegőben történő terjedéshez képest.

Február 4-én kezdődik a téli olimpia Pekingben, hamarosan sportolók ezrei érkeznek a városba.

