A Völner-ügy miatt visszavont régi pályázatokat is elfogadják a Völner-ügy miatt kiírt új végrehajtói pályázatokon

Miután a Völner-ügy egyik folyományaként december közepén megszavazta az Országgyűlés a folyamatban lévő bírósági végrehajtói pályázatok érvénytelenítését, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) ugyanezekre az állásokra összesen 35 új pályázatot írt ki. A pályázati felhívások meg is jelentek az MBVK oldalán, ahonnan kiderült:

Annak a pályázónak, aki a 2021. szeptember 17. napján megjelent pályázati felhívás alapján folyamatban volt, jelen pályázati felhívás közzétételével egyidejűleg megszűnt pályázati eljárás során érvényes pályázatot nyújtott be és az ismételten közzétett (jelen) pályázati felhívásra is pályázni kíván, elegendő büntetőjogi felelősségének tudatában nyilatkoznia arról, hogy a benyújtott pályázatát az adott végrehajtói álláshely betöltésére az ismételt pályázati felhívás tekintetében továbbra is fenntartja.