Igazából nem is a továbbjutás volt a terve a magyar kézilabda-válogatottnak

A magyar férfi kézilabda-válogatott ugyan nem jutott tovább a részben hazai rendezésű Európa-bajnokság csoportköréből, miután 31-30-ra kikapott Izlandtól, de Gulyás István szövetségi kapitány szerint ez nem is olyan nagy baj. A Nemzeti Sportnak olyat nyilatkozott a kiesés után, mint amilyeneket a labdarúgó szövetségi kapitányok szoktak, amikor kikapunk Izlandtól vagy Máltától.

"Annak ellenére, hogy kiestünk, nincs szégyenkeznivalónk. Tudtuk, hogy mi vár ránk ezen a három mérkőzésen, és hogy egy Európa-bajnokságon nagyon kiegyenlített erőt képviselnek a csapatok. Nüanszokon múlt a továbbjutásunk vagy a jobb szereplésünk. Nem haragudhatunk senkire, együtt értük el a jó eredményeket, és együtt vagyunk most is keserűbbek. Amit elterveztünk, hogy a csapatot átalakítjuk, és egy fiatal együttest formálunk, elértük, és jó kézilabdát játszunk. Elégedettek lehetünk az elmúlt két és fél évvel annak ellenére, hogy most kicsit keserű a szánk íze" - fogalmazott a kapitány.

A válogatott vasárnap még 31-30-ra le tudta győzni Portugáliát, de mivel a középdöntőbe az első két helyezett jut, és a magyar csapat 31-28-ra kikapott Hollandiától, így nem jutottak tovább. A hazai rendezésű EB-hez kapcsolódó stadionépítésekre a kormány 128 milliárd forintot költött.