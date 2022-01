Kovács Béla azt üzeni Moszkvából, hogy az egyesült ellenzék alkalmatlan a kormányzásra

Moszkvában marad Kovács Béla, az elsőfokon az EU intézményei elleni kémkedés alól felmentett, majd kémkedésre való előkészület miatt másodfokon mégis elítélt volt jobbikos EP-képviselő – írja a Magyar Nemzet, ami szerint a bukott politikus nemzetközi kapcsolatokat oktat a Nemzetközi Kapcsolatok Intézetében, ahol 1986-ban diplomázott.

Kovács Béla még a Jobbik EP-képviselőjeként sajtótájékoztatót tart Budapesten, a Képviselői Irodaházban 2014. május 15-én. Fotó: Illyés Tibor/MTI

Kovács kormány- és Putyin-párti magyar lapnak azt mondta: „Magyarnak születtem és magyar is maradok, még ha most Moszkvában is élek.” (A Nemzetközi Kapcsolatok Intézetében a szocialista országok sok diákja tanult, olyanok is, akik később otthon fontos gazdasági, politikai és titkosszolgálati beosztásokat kaptak.)

A lap ízt írja, Kovács a másodfokú bírósági eljárás közben agyvérzést kapott, Moszkvában meg is műtötték, és a műtétből lábadozva elkapta a Covid–19-et is, amiből azóta kigyógyult. Azt mondta, nem tud arról, hogy a Kúria kitűzte volna az ügyét, de azt ígéri, hazajön a tárgyalásra.

Kovács azt is elmondta, hogy szavazni is elmegy áprilisban a moszkvai magyar nagykövetségre, és azt mondta: nem az ellenzéki összefogásra fog szavazni, semmire sem tartja őket, így, ebben a formában alkalmatlanok a kormányzásra, komolyan vehető programjuk sincs. (Magyar Nemzet)