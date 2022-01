Január 18-án, 73 éves korában meghalt André Leon Talley, a Vogue egykori vezető szerkesztője. Halálhírét Instagramján jelentették be.

André Leon Talley a hetvenes években írt Andy Warhol magazinjába, az Interview-ba, később a Vogue korábbi főszerkesztőjének, Diana Vreelandnek dolgozott a New York-i Metropolitan Művészeti Múzeumban. Anna Wintour, a Vogue jelenlegi főszerkesztője 1988-ban nevezte ki őt a magazin kreatív igazgatójának, utóbbival történelmet írtak, hisz először került fekete férfi vezető pozícióba az addig fehér férfiak és nők uralta divatiparban.

Talley később Párizsba költözött és otthagyta a magazint, amihez csak 1988-ban tért vissza, akkor már vezető szerkesztőként. Egészen 2013-ig maradt, majd Oroszországban lett a Numéro szerkesztője. A nagyobb közönséghez akkor jutott el a neve, amikor a Topmodell leszek című, modellválogatós reality egyik zsűritagja lett, illetve amikor olyan sorozatokban alakította saját magát, mint a Szex és New York vagy az Empire. 2005-ben ő öltöztette Melanie Trumpot az esküvőjén, amikor összeházasodtak Donald Trumppal.

André Leon Talley életéről 2017-ben készült dokumentumfilm The Gospel According to André címmel, életrajzi könyve, a The Ciffon Trenches pedig 2020-ban jelent meg. Utóbbiban kemény vádakat fogalmazott meg Anna Wintourral szemben: azt írta, a Vogue főszerkesztője az együtt eltöltött évek alatt súlyos érzelmi és pszichológiai sebeket ejtett rajta, és pár évvel ezelőtt kizárta őt a köreiből, amiért ő „már öreg, túlsúlyos és nem elég menő”.