WHO: Az omikron nem a járvány végét jelenti

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus arra figyelmeztette a világ vezető politikusait, hogy a koronavírus-járvány még korántsem ért véget. Felhívásának előzménye, hogy az omikron variánsról gyakran feltételezik, hogy egy enyhébb vírusváltozat és megszüntetheti a járványveszélyt.

A WHO genfi székhelyén tartott sajtótájékoztatón Tedros elmondta, hogy az omikron az elmúlt héten 18 millió embert fertőzött meg világszerte. "Az omikron átlagosan kevésbé veszélyesnek bizonyulhat, mégis az a narratíva, hogy ez nagyon félrevezető. Az omikronnal is kerülnek kórházba és halnak meg emberek, és még a kevésbé súlyos esetek is leterhelik az egészségügyi intézményeket" - hangsúlyozta Tedros, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy az omikron terjedésével vélhetően újabb variánsok is megjelennek majd.