Európa egyik legjobb feltörekvő előadójának választották a fiatal magyar előadót, Дevát

Takács Dorinát, művésznevén Дevát választották Európa egyik legjobb feltörekvő előadójának a groningeni Eurosonic Fesztiválon.

A 21 éves Дeva mindössze egy éve tört be a hazai zenei színtérre különleges, a modern elektronikus zenét a folkot ötvöző hangzással. Számos kislemez után január 20-án megjelent a bemutatkozó albuma is Zságer Balázs új kiadójának gondozásában, a lemezt a hónap végén a Trafóban mutatja be.

Decemberben mi is forgattunk vele egy videót:

A Music Moves Europe Díj az Európai Unió kortárs popzenei díja, célja, hogy bemutassa a feltörekvő európai művészeket, és támogassa őket nemzetközi karrierjük elindításában és továbbfejlesztésében. A korábbi években olyan előadókat díjaztak vele, mint Stromae, Adele, a Mumford and Sons, Dua Lipa és Rosalía. Az idei díjazottakat szakértő zsűri választotta ki: Gemma Bradley (BBC Radio 1), Cindy Castillo (Mad Cool Festival), Kevin Cole (KEXP), Bryan Johnson (Spotify) és egy tiszteletbeli zsűritag, a tavalyi közönségnyertes Alyona Alyona.

Idén tizenöt kiemelkedő művészt jelöltek a díjra. Öten nyerték el a Music Moves Europe-díjat (Denise Chaila - Írország, ДEVA - Magyaország, Mezerg - Franciaország, Blanks - Hollandia, Alina Pash - Ukrajna), a zsűri nagydíját a belga Meskerem Mees kapta, a közönségdíjat pedig az örmény Ladaniva.