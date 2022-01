Több ország is azt tanácsolja a sportolóinak, hogy inkább ne vigyék magukkal a mobiljukat a pekingi olimpiára

Kötelező lesz a pekingi olimpia résztvevőinek egy My2022 nevű telefonos app használata. Elvileg ez szolgál majd a Covid-státusz ellenőrzésére. Sok ország, köztük az Egyesült Államok viszont azt ajánlja a sportolóinak, hogy a februári téli játékokra ne hozzanak magukkal saját számítógépeket és telefonokat, hanem csak kölcsön- vagy eldobható eszközöket - írja az Eurosport.

A mobiltelefonok "sebezhetőek a rosszindulatú támadásokkal és vírusokkal szemben, és adatbiztonsági problémák is jellemzőek" - figyelmeztetett az amerikai olimpiai bizottság a USA Today című újság szerint.

A "De Volkskrant" szerint Hollandia még azt is megtiltotta a sportolóknak, hogy saját telefonjaikat magukkal vigyék, és helyette eldobható készülékeket osztogatnak. Ez valószínűleg észszerű elővigyázatossági intézkedés. A kanadai egyetemi Citizen Lab laboratórium elemzése ugyanis most kimutatta, hogy a My2022 kötelező olimpiai alkalmazás biztonsági hibákat tartalmaz.

A szoftvert minden sportolónak, edzőnek, újságírónak és más, a téli játékokra és az azt követő paralimpiára érkező akkreditált személynek már 14 nappal a Kínába érkezés előtt telepítenie kell. A résztvevőknek naponta jelenteniük kell egészségi állapotukat a Covid-prevenciós alkalmazásban.

Egyfajta digitális Covid-igazolás

Az alkalmazás tartalmazza a Peking és a versenyeknek szintén otthont adó, Pekinghez közeli Hopej tartomány úgynevezett QR egészségügyi kódjainak szoftverét. Az ilyen QR-kódok a jelzőlámpa színeivel jelzik, hogy a telefon tulajdonosa utazási előzményei vagy pozitív Covid-tesztje miatt ki van-e téve a fertőzés veszélyének. E kódok nélkül a világjárvány kezdete óta nem lehet messzire jutni Kínában.

Az Eurosport megjegyezte, hogy az alkalmazás ennél sokkal többre képes, ráerősítve a nemzeti olimpiai bizottságok félelmeire. Van benne egy üzenetküldő, egy fordítóprogram és egy szekció is az olimpiai hírekkel. Röviden, a program egy olyan "szuperalkalmazás", mint a WeChat, amely Kínában mindenütt jelen van.

A torontói Citizen Lab keddi elemzésében különösen az alkalmazás hiányos titkosítását kifogásolja. Ez úgynevezett SSL-tanúsítványokat hoz létre, de nem követeli meg a címzettől, hogy érvényesítse azokat. Ez lehetővé teszi egy hacker számára, hogy a tényleges címzetthez vezető úton elfogja és elolvassa az adatokat, például az orvosi és útlevéladatokat, amelyeket minden olimpiai látogatónak el kell küldenie a kínai hatóságoknak, mielőtt belép az országba. Ugyanez vonatkozik a hangüzenetekre és a messengeren belüli adatátvitelre is.



A "Hszi Csin-Ping" és a "pornográfia" érzékeny kifejezéseknek számítanak

Az alkalmazás androidos verziója tartalmaz egy "illegalwords.txt" nevű fájlt is. Ez 2442 olyan szót tartalmaz, amelyek Kínában politikailag érzékenynek számítanak, mint például a párt- és államfő, Hszi Csin-ping neve, a Tiananmen az azonos nevű téren elkövetett mészárlás miatt vagy a pornográfia. A szavak túlnyomó többsége kínai egyszerűsített írásjegyekkel, de néhány tibeti, ujgur, hagyományos kínai (Hongkongban és Tajvanon használt) és angol nyelven is szerepel. Az ilyen listák számos kínai alkalmazásban gyakoriak, cenzúrára és felügyeletre használják őket.

Tavaly szeptemberben vált ismertté, hogy az Európában értékesített Xiaomi okostelefonok hasonló szűrőt tartalmaznak, amely állítólag az "EU régióban" kikapcsolható, de távolról aktiválható.

A My2022-ben a Citizen Lab nem talált olyan funkciót, amely a "tiltott szavakat" cenzúrázásra használná. Az elemzés szerint nem világos, hogy a lista teljesen inaktív-e, az alkalmazás azonban olyan kódot tartalmaz, amely cenzúrázásra használhatóvá teszi. A felhasználók is jelenthetik a tartalmakat az üzemeltetőknek, például ha azok erőszakot dicsőítenek, reklámoznak vagy "politikailag érzékenyek". Ez a kínai alkalmazásokban is gyakori, amint azt a nemzetközi közönség most felfedezheti.

Az Eurosport téli olimpiáról szóló cikkei itt találhatók.