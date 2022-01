Csúnyán helyretette Prőhle Gergely a kultúráért felelős államtitkárt, akiről kiderült, hogy rájár értékes gyűjteményekre

Fekete Péter is ott volt az Esterházy Péter és Gitta Könyvtár pénteki átadóján, hisz a nagy értékű kollekció az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával került új helyére és így az államtitkár is elmondhatta a beszédét. A köszöntőjét itt el lehet olvasni, ám a facebook posztjából lemaradt annak a vége.



Itt azt mondta, „megszokhatták már, hogy ha valahova meghívnak, akkor egy másik intézményből, egy másik polcról leemelek valamit és elhozom magammal.”

Rögtön megígérte azt is, hogy onnan, az Esterházy Péter és Gitta Könyvtár értékes gyűjteményéből is elvisz majd valamit. Ezután elkezdett turkálni a beszéd közben a táskájában és elővett egy focilabdát. Ez a labda a Petőfi Irodalmi Múzeum kategorizált eleme, akkor került hozzájuk, amikor valaki elvitte a PIM által rendezett megemlékezésre Esterházy Péter halálakor.

„Számmal, múzeumi tárgyként a Petőfi Irodalmi Múzeumba bevételezték ezt a tárgyat... ...én megengedtem magamnak, hogy egy ilyen tárgyat hozzak kulturális kincsként magammal erre az eseményre” - mondta az államtitkár.

Szerencsére az Esterházy magángyűjteménynek helyet adó Evangélikus Országos Gyűjtemény könyvtára az egész produkciót közvetítette, így meg tudjuk mutatni a furcsa jelenetet:

Hogy hogy jut eszébe a kultúráért felelős államtitkárnak értékes gyűjtemények darabjait ide-oda elvinni, ez a helyszínen is fejtörést okozott. Szerencsére az evangélikus gyűjteményért épp az a Prőhle Gergely felel ma, aki korábban a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója volt. Ennek a pénteki eseménynek is éppen ő volt a házigazdája. Rögtön helyre is tette Fekete Pétert.

„Ugye volt idő, amikor én a Petőfi Irodalmi Múzeumból sok mindent elhozhattam volna. Nem tettem. Remélem vissza is viszed ezt a labdát, kedves Péter!” - mondta a feldúlt Prőhle.

Péntek óta a könyvtárosok csoportjában is megdöbbenést váltott ki az, hogy egy államtitkár elhoz dolgokat a kategorizált gyűjteményekből. Ezennel az ország összes könyvtárának a figyelmét felhívjuk, hogy tartsák szemmel Fekete Péter kezét, ha náluk jár.