Leszúrta a nagynénje, hogy sose vesz részt semmiben, erre szervezett egy országos demonstrációt

"Alex Hole sohasem szavazott, vagy vett részt a politizálásban. Egy vasárnapi ebéd alatt a nagynénje le is szúrta emiatt, így hát most ő lett a magas norvég áramár elleni országos tiltakozás egyik főszervezője" - kezdi Alex Holét bemutató riportját a norvég közszolgálati adó, az NRK webszájtja.

A NordLink interkonnektor konverter-állomása Wilsterben, Schleswig-Holstein tartományban. Norvégia jelentős mennyiségben exportál áramot Németországba, ahol idén három atomerőművet is lekapcsoltak. Fotó: AXEL HEIMKEN/dpa Picture-Alliance via AFP

Csütörtökön norvégia 12 városában is tiltakozást tartottak az elmúlt hetekben elszabadult áramárak ellen. A déli Kristiansandtól az északi Harstadtig mindenfele voltak demonstrációk. Az NRK a stavangeri demonstráció szervezőjével, Alex Holéval beszélgetett.

"Mindig a szegények szenvednek. Ez idegesített, ezért csinálom" - mesélte Hole, aki az NRK jellemzése szerint korábban legfeljebb a Facebookon "dobált szart". Az elszabaduló áramár mellett azért ehhez kellett a nagynéni dorgálása is. "Azt mondta, én mindig csak szarral dobálózom, de nem veszem ki rendesen a részem a dolgokból. Hát most bebizonyítom, hogy nem csak a Facebookon huszárkodom. Most tényleg csinálok valamit" - mesélte. A fogadkozást tettekkel követte, az elmúlt napokban éjt nappallá téve dolgozott, hogy összehozza az országos demonstrációt.

"Azok nevében tiltakozunk, akiknek a legkevesebbjük van. Több egyenlőséget akarunk, mert azt hittük, hogy az új kormánnyal majd azt kapjuk" - mondta. A tiltakozást persze a Facebookon szervezték, egy már félmilliós tagságú, "Mi olcsóbb áramot követelünk" nevű csoportban.

Egész eredményesen, mert a tiltakozás valóban országos jelleget öltött, még vonatokat is szerveztek a tiltakozóknak. "Még sosem ültem eddig vonaton, de most már elég volt" - mondta erről az egyik vonatozó tiltakozó, Karna Danielsen, aki Bergenben vett részt egy több száz fős demonstráción. Neki az előző hónapban 15400 korona (~550 ezer forint) volt a villanyszámlája, igaz, több lakása és víkendháza is van. "Ez már beteges, aki egy fizetésből él, ezt már nem nagyon engedheti meg magának" - mondta.

Hole amúgy Németországot hibáztatja az áramár hirtelen megugrásáért. Németországban idén januárban három atomerőművet is bezártak egy korábbi kormánydöntés nyomán, a kieső termelést pedig részben norvég importból fedezik. Hole szerint így az áramár csökkentése végső soron egyszerűen is megoldható volna. "Vágjuk el a Németországba tartó kábeleket. Nem Norvégia dolga Németország kizöldítése" - mondta.