Az amerikai szélsőjobbos oltásellenesek már a saját vizeletüket isszák

„Isten mindent megadott nekünk, amire szükségünk van. A saját vizeletemet iszom.”

A fentieket Christopher Paul Key mondta, aki magát az oltásellenes „Vaccine Police” vezetőjének tartja, és aki nemrég önkezűleg akart letartóztatni egy demokrata kormányzót, követőit pedig arra buzdította, hogy esküdjenek fel a koronavírus elleni oltás ellen, helyette inkább saját vizeletükkel védjék magukat. Az amerikai oltásellenesek egyik ismert arcának számító Christopher Key elmúlt hetekben összehozott munkásságára lazán fel lehetne építeni egy kifejezetten szórakoztató minisorozatot.

Key tavaly december végén kezdett bele egy erősebb önbíráskodásba, amikor úgy döntött, saját kezébe veszi a törvényt, és „polgári letartóztatást” eszközöl John Bel Edwards louisianai kormányzóval szemben. Az amerikai szélsőjobbosok egyik kedvenc platformján, a Telegramon posztolt videójában a Daily Beast szerint akkor úgy fogalmazott: „Én vagyok az oltásrendőrség. Elhallgattattuk a gyógyszerészeket. Elhallgattattuk az oktatási testületet. Most pedig letartóztatjuk Louisiana kormányzóját, ha nem áll le a Lousiana-i gyermekek oltásával”. Ehhez hozzátette, hogy a többi demokrata kormányzót is le kellene tartóztatni, a letartóztatást pedig „szeretetből” fogja végrehajtani, mert ők „polgárháborút akarnak kirobbantani”, és „a gyermekeinkért jönnek”. Miközben ilyen kijelentéseket tett, előszeretettel pózolt Vaccine Police feliratú pólókban is, természetesen fegyverekkel együtt.