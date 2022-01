Debreciner: Kósa Lajos 8 éven át diplomásnak hazudta magát a Parlament honlapján

„Kósa Lajos két cikluson át (1990-1998) egyetemi diplomásként szerepeltette magát az Országgyűlés honlapján, emellett két középfokú nyelvismeretet is állított, miközben egyetlen nyelvvizsgája sem volt. Ma sincs. Ahogy diplomája sem” - írja a Debreciner. A lap közölt egy képernyőkivágást is a parlamenti honlap korábbi állapotáról, amin valóban nincs feltüntetve, hogy Kósa csak abszolutóriumot szerzett a Mark Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, de diplomát nem.

Forrás: parlamenti honlap, via Debreciner

A kép szerint Kósa valóban egyetemi diplomásként szerepelt a parlamenti honlapon, azt azonban nem állította, hogy nyelvvizsgája is lenne, hiszen a felsorolásban mindig is csak nyelvismeret szerepelt.

Azóta Kósa adatlapján módosították az egyetemi diploma kitételt, és feltüntették az adatlapon és a képviselő életrajzában is, hogy csak abszolutóriumot szerzett.

A több mint 20 éves ügy minden bizonnyal azért került most elő, mert a hétvégén kiderült, hogy az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó is hazudott a diplomájáról, ezért az MSZP ki is zárta, valamint felszólította képviselői mandátumának visszaadására.