Márki-Zay: A fogyatékosokat szeretjük

Bár még csak január van, ijesztve eget-földet, máris szilaj hullámokat vet a választási kampány. Márki-Zay Péter például vasárnapi élő bejelentkezésében ezt találta mondani:

„Én azt mondtam, hogy Szeged. Nem India, Szeged. Elnézést kérek, de hogyha annyira fogyatékosak szegény fideszes propagandisták, – és a fogyatékos azért nem szerencsés szó, mert a fogyatékosokat szeretjük, a fideszes hazug propagandistákra viszont rendkívüli módon neheztelek – tehát nyilvánvalóan az ő szellemi képességük valószínűleg nincs, nem azt mondom, hogy tökéletes, de semmiképpen nem a szellemi képességükkel van baj. A végtelen aljas gonoszság, ez jellemzi ezt a tolvajtársaságot.”

A kormánymédia hétfőre tele is kürtölte a magyar nyilvánosság saját maga által felügyelt szeletét azzal, hogy Márki-Zay lefogyatékosozta a Fidesz támogatóit. A fenti idézet alapján ez nem igaz, az ellenzék miniszterelnök-jelöltje ugyanis csak a Fidesz propagandistáit nevezte fogyatékosnak, nem a párt minden támogatóját, a nyilvános fogyatékosozás azonban így sem lesz a Márki-Zay kampány legemelkedettebb momentuma.

Ahhoz, hogy megértsük, hogy mi az isten történik itt, hátra kell lépni, nem egy, nem kettő, nem három, hanem kifejezetten sok lépést: december 15-ig kell visszapörgetni a naptárat. Ezen a napon ugyanis Márki-Zay lakossági fórumot tartott a választókörzetéhez tartozó Kiszomboron, ahol egyebek mellett arról is beszélt, hol milyen egészségügyi ellátásnak kell elérhetőnek lennie. Szerinte vannak ellátási formák, amiket minél közelebb kell vinni az embereket, és vannak olyanok, amikért ésszerű lehet némi utazást megkövetelni az igénybe vevőktől. Azután ezt mondta:

„És vannak olyan speciális kezelések, amiknél önök nem akarják, hogy Makóra vigyék önöket. A szemműtétek bizonyos fajtájára, minthogy zöldhályog meg hasonló, tehát nagyon ritka szembetegségek, inkább az amerikai biztosító is azt mondja, hogy menjen el, adunk egy repülőjegyet, menjen el Indiába”.

Márki-Zay szerint az amerikai biztosítók azért teszik ezt, mert Indiában a zöldhályog népbetegség, és az ottani szemészek sokkal több ilyen műtétet végeznek, sokkal olcsóbban. Gondolatmenetét azzal zárta, hogy a kiszomboriaknak is ott kell igénybe venniük a nem sürgősségi ellátásokat, ahol a profik vannak, akik a legjobb feltételek mellett, a lehető legjobban képesek elvégezni az adott beavatkozást. „Kiszomboron se kell kórház, a makói kórház ami sürgős, kezelje le. Kell hogy legyen Makón kórház, ami pedig olyan speciális, menjenek a klinikára, Szegedre.”

Január 20-án a kormánymédia kitette Márki-Zay okfejtésének Indiára vonatkozó részét azzal az állítással, hogy Márki-Zay Indiába küldené szemműtétre a magyarokat.

Erre válaszolt Márki-Zay a vasárnapi élőben, amiben fogyatékosozásba keveredett. Először azt mondta, 1 millió forintot ajánl annak, aki bebizonyítja, hogy tényleg Indiába akarja küldeni szemműtétre a magyarokat, ezután tette a fentebb már idézett kijelentést:

Az ellenzéki miniszterelnök jelölt egy mondaton belül is többször igyekezett korrigálni magát, először bedobta, hogy „a fogyatékos nem szerencsés szó” mert „a fogyatékosokat szeretjük”. Majd a fideszes propagandisták szellemi képességeire tért ki, de rájött, hogy a fogyatékosozással párhuzamba állítva ebből is rosszul jön ki, ezért ezt is kijavította: „semmiképpen nem a szellemi képességükkel van baj”. Érdemi, korrigálatlan kijelentés így végül nem is maradt a mondatban.

Az idézett kijelentés 25:30 után hallható az alábbi videóban:

Márki-Zay kijelentése miatt felháborodásának adott hangot az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) is, a Facebookon azt írták,

„A fogyatékosság kifejezés negatív jelzőként való használata sértő, megalázó és súlyosan kirekesztő a fogyatékossággal élő emberek, családtagjaik és segítőik számára. Évtizedek fáradságos munkáját képes lerombolni egy közszereplő, jelesül egy miniszterelnök-jelölt, aki többszázezrekhez eljutó nyilatkozatában a fogyatékosságot ellenfelei szellemi képességeinek meghatározására, lekicsinylésére használja.”