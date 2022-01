Úgy eldurvult a hóhelyzet Törökországban, hogy lezárták Európa legforgalmasabb repterét Isztambulban

Legalább kedd hajnalig zárva lesz Európa legforgalmasabb és az egész világ egyik legnagyobb reptere Isztambulban, miután a Törökországot és Görögországot is lebénító havazás miatt beomlott az egyik – nem az utasoknak fenntartott – terminálépület teteje. A reptér szinte vadonatúj, nincs három éve, hogy átadták.



Jellegzetes isztambuli utcakép január 24-én elakadt autókkal Fotó: YASIN AKGUL/AFP

A csatolt településekkel együtt 16 milliós Isztambulban az extrém havazás miatt jelentős részben lebénult az élet. A város dimbes-dombos részeinek szűk utcáin sok autó egymásra csúszva állja el az utat, az átvezető autópályák egy részén is teljesen leállt a forgalom, a sofőrök sok autót egyszerűen otthagytak a mély hóban. Isztambul Európa irányából közúton jelenleg megközelíthetetlen.



Nem mindeki búskomor a havazás miatt a legnagyobb török városban Fotó: YASIN AKGUL/AFP

A városban leálltak a házhoz szállító szolgáltatások, az üzletközpontok pedig hamarabb bezártak, mert a vevők el sem tudnak jutni odáig.



A híres Kék Mecset Fotó: YASIN AKGUL/AFP

A havazás nemcsak a régi fővárost, hanem a hatalmas ország középső és délkeleti, hegyes-dombos régóit is keményen megsorozta, így rengeteg utat kellett lezárni arrafelé is.



Amelyik tömegközlekedési vonalat sikerült megtisztítani, ott óriási a tumultus Isztambulban Fotó: ISLAM YAKUT/Anadolu Agency via AFP

Míg Törökországban ezzel együtt sem ritka jelenség a havazás, Görögországban annál inkább az, de a mostani időjárási jelenség őket is sújtja.

Oslo? Nem, Athén belvárosa Fotó: LOUISA GOULIAMAKI/AFP

Athén környékén annyira súlyos a helyzet, hogy a hatóságok előbb arra kérték az embereket, hogy hétfő után kedden is csak alapos okkal menjenek el otthonról, majd a kormány munkaszüneti napot hirdetett. 46 ezer iskolai osztályban állt át a tanítás távoktatásra, az athéni reptéren is töröltek számos járatot, kedden már az oltópontok sem nyitnak ki, és a metróközlekedésben is vannak fennakadások a felszíni szakaszokra hullott hómennyiség miatt.