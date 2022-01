A kormány első számú publicistája élete talán legkevésbé meglepő döntését jelentette be a Demokratában: elmegy a Békemenetre. A jól megfontolt döntés mellé Bayer Zsolt érveket is állít. „Nagyjából ugyanazért, amiért akkor, azon a felejthetetlen éjszakán megalapítottuk a Fideszt.” Ezt aztán bővebben is kibontja, aminek a lényege nagyjából annyi, hogy a békemenetelés hitvallás, tanúságtétel, a békemenetelők tartoznak valahová, valakikhez, van családjuk, van hazájuk, van hitük, vannak utódaik.

Ezzel szemben azoknak, akik nem ők:

„Azoknak ott, velünk szemben már csak a vélt meg valós genitáliáik vannak, azokért küzdenek. Ennyi maradt a világmegváltásból. Ezzel a nyomorult béka-egér harccal meg a lecserélt genitáliáikkal fognak kimúlni az árnyékvilágból – egyedül, magányosan, hiábavalóan, feleslegesen, nyilvános vécék padlóján.”

A következő Békemenetet március 15-én tartják, bő 2 héttel a választások előtt.