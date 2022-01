Ecuadornak is adott a kormány 150 ezer vakcinát

Az ecuadori kormány kérésére Magyarország 150 ezer adag AstraZeneca-vakcinát adományoz a dél-amerikai országnak - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán a Facebook-oldalán.

Ecuadorral egyébként is szoros együttműködése alakult ki Magyarországnak, amely egyetlen közép-európai országként nagykövetséget tart fenn a dél-amerikai országban. Szijjártó Péter emlékeztetett: Magyarország korábban küldött 100 ezer maszkot is, tekintettel az országban tartózkodó sok venezuelai menekültre is.