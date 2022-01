Sziasztok, szevasztok, jó reggelt, csókolom! Ismét reggel van, megint hideg van, megint itt a 444 reggeli hírlevele, és még mindig vannak másmilyenek is.

4 kiemelt cikk a 444-ről:

BéLFÖLD

Mától lehet igényelni átjelentkezést, külképviseleti szavazást és mozgóurnát, személyesen és levélben a helyi választási irodánál, online a Nemzeti Választási Iroda weboldalán adható be az igénylés.

A Fidesz is megnevezte egyéni jelöltjeit az áprilisi választásra: Orbán Viktor nem indul egyéniben, míg Völner Pál helyére az esztergomi alpolgármester ugrott be. A 2018-ban gyengén szereplő fideszes jelöltek közül többhöz is ragaszkodik a kormányfő, Németh Szilárd például két vereség után is lehetőséget kap újra, hátha harmadszor beveszi Csepelt, a miniszterek viszont menekülő útvonalat kaptak a rázósabbnak tűnő választókerületekből.

Az ellenzék közben megnevezte a szakpolitikai felelőseit, és bejelentette, hogy visszatérítené a minimálbéreseknek az szja-t, és azt ígérik, ha nyernek, megerősítik a munkavállalói jogokat, eltörlik a túlóratörvényt, támogatják az atipikus foglalkoztatást, és eltörlik a kötelező kamarai tagdíjat. Orosz Anna, a Momemtum elnökségi tagja szerint nem most kell nyilvánosan lefolytatni az ellenzéken belüli vitákat, mert csak egységes kiállással nyílhat esély a győzelemre. Most épp egy – első pillantásra is óriási kamunak tűnő – hétéves kurvázással gyanúsítja a keresztény-konzervatív sajtó Hadházy Ákost, példaértékű fegyelemben sorakozik fel a polgári média az Origótól a Mandinerig.

Elfogadták a vizsgálóbizottság jelentését: nem született döntés a Városháza eladásáról, és nem voltak irányított pályázatok sem. Az a vizsgálóbizottság állapította meg ezt, amit a Fidesz kezdeményezett, és amit a fideszes polgármester Kovács Péter vezetett.

Kreinbacher József építőipari és borászati nagyvállalkozó telekürtölte a sajtót azzal, hogy 2023 végén már sikló jár a Gellért-hegy tetejére. Alaposabban megvizsgálva a beruházás helyzetét, ez elhamarkodott ígéretnek tűnik, Budapest vezetése ugyanis másmilyen siklót akar.

Csak februárban zárulhat le a vizsgálat, amit a Pécsi Tudományegyetemen indítottak a korrupt vizsgáztatás miatt, a fővárosban viszont bizottság vizsgálja, hogyan került Schadl György birtokába egy sor önkormányzati lakás a fideszes kerületekben.

GiZDASÁG

A Portfolio információi és számításai szerint évi 400-450 milliárdos vesztesége lehet az állami MVM-nek a rezsicsökkentés miatt, még a mostaninál kedvezőbb gázárak mellett is.

Ki kell írni a boltok és piacok bejáratára, hogy a kormány befagyasztotta 7 élelmiszer árát, és azt is meghatározzák, milyen szöveggel és logóval. A honlapok nyitó felületén is meg kell jelennie a kormányzati plakátnak.