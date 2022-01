A brit kormány döntése szerint január 27-től már nem kell oltási igazolást bemutatni belépéskor azokban a helyeken, ahol ezt eddig kormányzati rendelkezés írta elő: például szórakozóhelyeken és nagy tömegeket vonzó rendezvényeken. Ezzel együtt már maszkot sem kell hordani a közösségi intézményekben, a tömegközlekedési eszközökön és a boltokban.

Boris Johnson miniszterelnök múlt heti bejelentése szerint ez a maszkot nem viselők büntethetőségének megszűnését is jelenti, bár az egyes intézmények saját hatáskörükben továbbra is kérhetik, hogy a látogatók viseljenek maszkot. Sadiq Khan londoni polgármester például be is jelentette, hogy a londoni tömegközlekedésben továbbra is elvárják a maszkviselést. Ha valaki nem visel maszkot, nem bírságolhatják meg, viszont megtilthatják neki az utazást.

A középiskolákban sem kell már maszkot viselni, a kormány pedig visszavonta azt az ajánlást is, amely az otthoni munkavégzést szorgalmazta. A szabályozások közül egyedül az maradt meg, hogy ha valaki fertőzött, akkor kötelező a karantén, de a kormány rövid időn belül ezt a kötelezettséget is meg akarja szüntetni. Boris Johnson szerint a korlátozások feloldását az egész Európában példátlan sikerű brit oltási kampány tette lehetővé, és az, hogy az omikron variáns okozta fertőződések száma az elmúlt hónapok nagyon gyors felfutása után a jelek szerint immár tetőzött.

Az Egyesült Királyságban eddig több mint 37 millióan kapták meg mindhárom oltást, ez a teljes brit felnőtt lakosság kétharmada, a 60 éven felülieknek pedig több mint 90 százaléka kapta meg a harmadik dózist. Skóciában, Walesben és Észak-Írországban az angliainál is szigorúbb intézkedések voltak érvényben, de a helyi kormányok az utóbbi napokban szintén sorra jelentik be a korlátozások, előírások visszavonását vagy jelentős enyhítését. (MTI)