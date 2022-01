Két nappal ezelőtt Bús Balázs, a III. kerület korábbi polgármestere rájött, hogy önkormányzati képviselői tisztsége összeférhetetlen a Nemzeti Kulturális Alapban (NKA) betöltött alelnökségi tisztségével, ezért lemondott. Na nem az alelnökségről, hanem az önkormányzati képviselőségről.

Bús Balázs Fotó: Bús Balázs/Facebook

Legfrissebb Facebook-bejegyzésében arról ír, lemondó levelében azt kérte Kiss László polgármestertől, hogy a mai testületi ülés napirendi pontjainak tárgyalása előtt szót kaphasson, amire Kiss állítólag írásban ígéretet tett. Bús azt írja, mégse így lett. „Látható, hogy mennyire félnek a politikai jelenlétemtől. Ha tudnának elnémítanának és megfojtanának minden ellentétes véleményt” - írja Bús.

Mindenesetre beszédét közzétette, melyben többek közt azt írja, a képviselőségért kapott tiszteletdíját minden hónapban kerületi civil szervezetek részére juttatta el. Ír arról is, miért nem alelnöki tisztségéről mondott le.

„A két munka összeférhetetlenségének számomra is egyértelművé válásakor érdemben egyetlen dolgot mérlegeltem: hogyan tudok továbbra is a lehető legjobban segíteni a kerületieknek. Helyi önkormányzati ellenzéki képviselőként, vagy a Nemzeti Kulturális Alap alelnökként. Az önök tevékenységét elszenvedve, azt gondolom, hogy most nem helyi képviselőként lehetséges ez. Mit tehet egy ellenzéki képviselő akkor, amikor folyamatosan semmibe veszik a véleményét, jobbító javaslatát?” Bús arról ír, hogy az ellenzéki kerületvezetés ellehetetleníti a kerületben végzett munkáját, úgyhogy egyszerűen mindenkinek jobb, ha az NKA felől segíti Óbudát.



„Tájékoztatni szeretném önöket, hogy a Nemzeti Kulturális Alap alelnökként is fontosak számomra a kerületi projektek, a kerület kulturális fejlődése. A tavalyi évben több mint 140 millió forinttal támogattuk a különböző óbudai pályázatokat, kerületi intézményeket, az önkormányzat pedig 16 mft-t kapott a kulturális intézményi dolgozók bérfejlesztésére. Nem a köszönömért teszem - azt önöktől hiába is várná az ember - hanem azért, mert továbbra is fontos nekem, hogy Óbudán mi történik, és hogyan tudok segíteni az itt élő embereknek. Van, aki igényt tart erre, van aki nem. Ez döntés és szándék kérdése Polgármester Úr, ha az egész kerületet szeretné egyszer valóban képviselni!” - írja felszólalásában.

Ezután Szabó Tímeát ekézi, majd megismétli, hogy az NKA alelnökeként továbbra is Óbudáért fog dolgozni.