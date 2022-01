Jordan Peterson jutúber-influenszer-pszichológus-önsegítő guru Joe Rogan harcművész-komikus-színész-sportkommentátor vendége volt utóbbi podcastjában, és mi másról is beszélgethetett volna a 4 órás interjúban a jutúber-influenszer-pszichológus-önsegítő guru a harcművész-komikus-színész-sportkommentátorral, ha nem a klímaváltozásról és arról, mit jelen feketének lenni.

Peterson, aki 2019-es magyarországi látogatásán még Orbán Viktorról is elismerően nyilatkozott (szerinte Orbán „megpróbálja visszaadni a magyar kultúra metafizikai megalapozottságát”), és nemrég tért vissza Oroszországból és Szerbiából, ahol gyógyszerfüggősége miatt kezelték, egyebek mellett azt fejtegette a műsorban, hogy a klíma nem létezik, mivel „A klíma és a minden ugyanazt jelenti, és ez az, ami zavar a klímaváltozásosokban. (...) Az klímában minden benne van. Oké. De a modelljeitekben nincs benne minden. A modelljeitek meghatározott számú változón alapulnak. Tehát ez azt jelenti, hogy a változókat, azaz a mindent, egy meghatározott halmazra csökkentették. Nos, hogyan döntötték el, hogy milyen változókat vegyenek fel az egyenletbe, ha a mindenről van szó? Ez nem egyszerűen kritika, hanem annak megállapítása, hogy ha a mindenről van szó, akkor a modelljeitek hamisak. Mert a modelljeitek nem a mindenséget modellezik, és nem is tudják modellezni.”

Mielőtt felrobbanna az agyunk a sok gondolattól, érdemes leszögezni, hogy Jordan B. Peterson nem beszél okos dolgokat (nem ez lenne az első eset). A pszichológus ugyanis lényegében azt mondja, hogy a klímaváltozást olyan sok dolog befolyásolja, hogy az emberi klímamodellek nem tudnak az összes változóval számolni. Egyszerű példával: bizonyos mértékben például mindenképpen befolyásolja a bolygó időjárását az is, hogy pontosan hány darab hangya él a Földön, de ezzel a klímamodellek nem tudnak kalkulálni. Szerencsére azonban bizonyított tény, hogy bizonyos változók nagyobb súllyal esnek latba az időjárás rövid- és hosszútávú előrejelzésekor, mint mások. Például: a légköri szén-dioxid-koncentráció nagy mértékben befolyásolja, hogy milyen lesz az időjárás 5, 10, 15 év múlva, a hangyák egészen pontos száma pedig kisebb mértékben. Arról nem is beszélve, hogy a legszélesebb körben használt klímamodellek eddig meglepően pontosnak bizonyultak, viszonylag jól jelezték előre 10 évvel ezelőtt azokat a viszonyokat is, amik között ma élünk, és a változás irányait is.

Később Peterson kitért arra is, hogy a napenergia veszélyesebb, mint a nukleáris energia, mert az emberek lepotyognak a háztetőkről, miközben felszerelik a paneleket, hogy lényegében a szegények okozzák a klímaváltozást, és hogy a palaolaj- és palagázbányászat nem is szennyezte be az ivóvízíz-tartalékokat. A klímamodellek hasznavehetetlenségét pedig a tücsök és a hangya példáján, valamint a weimari Németországból vett párhuzamokkal igyekezett bizonyítani.

A műsorban szóba került még Michael Eric Dyson is, aki egyszer csúnyát mondott Jordan Petersonra, Peterson pedig elmondta róla, hogy ő nem is fekete, hanem barna, és sem Peterson, sem Rogan nem fehérek. Rogan például azt mondta, ő nem fehér, hanem olasz.

A teljes beszélgetés a Spotifyon meghallgatható.