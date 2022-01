A kormányfő a hét végén részt vesz Madridban az európai konzervatív pártvezetők egyeztetésén - így kommentálta az MTI-nek kedden Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője, hogy híre ment a spanyol sajtóban, újra összeülnek az európai szélsőjobboldali vezetők.

Az El Independiente című lap arról írt, hogy a szélsőjobboldali spanyol párt, a Vox elnöke, Santiago Abascal a hétvégén házigazdaként fogadja Madridban a meghívott európai vezetőket.

Santiago Abascal és Orbán Viktor találkozója május 27-én, a varsói konzervatív csúcs előtt. Fotó: Abascal Twitter fiókja

Abascal az ukrán válság ellenére is úgy döntött, hogy megtartja a csúcsot, amire már visszajelezte részvételét Orbán Viktor magyar és Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő is. Decemberben már volt Varsóban egy hasonló találkozó, de ott nem jött össze a tervezett új európai frakció, olyannyira, hogy Matteo Salvini volt olasz belügyminiszter, a szélsőjobboldali Liga (Lega) elnöke és Giorgia Meloni, az Olasz Testvérek (Fratelli d'Italia) elnöke el sem ment rá. A meghívottak hivatalosan az Európai Unió jövőjéről és a konzervatívok jövőbeni együttműködéséről kezdeményeztek egyeztetéseket, de a találkozót korábban több helyen is az alternatív jobboldali pártok új európai frakciójának zászlóbontásaként harangozták be.

Az El Independiente információi szerint a Vox meghívta a mostani, madridi találkozóra a francia Marine Le Pent, az észt Martin Helmét és az olasz Giorgia Melonit is. Salvini az AFP értesülése szerint ezen az egyeztetésen sem vesz részt.

A csúcsra január 28-án és 29-én kerül sor - írja az El Independiente. A cikk hozzáteszi: Abascal több alkalommal kifejtette, hogy Magyarország és Lengyelország a Vox két „kedvenc szövetségese”, ezen országok vezetőivel „tökéletes összhangban” van a határok védelme, a családpolitika valamint a szuverén nemzetek megvédésének ügyében.



(MTI/AFP)