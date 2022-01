112,9 milliárd forintot osztott ki tavaly a Rogán Antal alá tartozó Nemzeti Kommunikációs Hivatal kommunikációra és rendezvényekre, írja az Rtl.hu. A portál gyűjtése szerint az eredetileg spórolásra létrehozott hivatal 75 milliárd forintot költött kommunikációra, 37,9 milliárd forintot rendezvényszervezésre.

A kommunikációs pénzek mind Balásy Gyula cégeinél, a New Land Mediánál és a Lounge Designnál kötöttek ki. Ezekkel a cégekkel háromszor kötött 50 milliárd értékű keretszerződést a kormány.

Az állampárti propagandán meggazdagodó Balásy cégeinek az állami kommunikációs feladatok keretszerződéseiért már versenyezniük sem kell, mióta a másik két kormányközeli szereplő, Csetényi Csaba és Kuna Tibor kegyvesztetté vált.

Részlet a New Land Media honlapjáról Balásy Gyulával Fotó: www.newland.hu

Bár a rendzvényszervezésre szánt 30 milliárdos keretszerződést az állami Antenna Hungária Zrt. nyerte meg, alvállalkozóként már Balásy cégeit, a Lounge Design Kft.-t, New Land Media Kft.-t és a Moonlight Event Kft.-et vonták be. De a szervezetfejlesztésre szánt 30 milliárdos keret is egy olyan vállalkozónál landolt, aki Balásyhoz köthető.



Szintén Balásy cégével szerződött 10 milliárdos keretre a Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség a Nemzeti Kommunikációs Hivatalon keresztül. Az RTL szerint ebből Balásyék 7,61 milliárdot hívtak le.

A nyíltan fideszes vállalkozónak idén sem kell aggódnia, a cégei máris nyertek egy keretszerződést rendezvényszervezésre, de ennek az összege egyelőre még nem nyilvános, a közbeszerzést ugyanis 1 forintos becsült értékkel írták ki.