Elkészült Orbán Viktor kedvenc jobbos és trumpista műsorvezetőjének dokumentumfilmje, aminek Tucker Carlson a Magyarország kontra Soros György – harc a civilizációért címet adta.

A Fox News műsorvezetője a filmhez Orbán Viktorral is interjúzott, a videó rögtön azzal indul, hogy a magyar miniszterelnök azt mondja, „Soros György befolyása erősebb itt, Európában, mint az Egyesül Államokban, ez a fő vadászterülete”. Majd közvetlenül ezután Carlson szinte rajongással kezdi sorolni, hogy milyen csodálatos hely Magyarország, mert már a repülőtéren a kormány azon reklámjait láthatjuk, amelyekkel arra buzdítanak, hogy mindenki vállaljon sok gyereket, és „bár az utcán vannak graffitik, azok zömmel konzervatívak”.

Ezután elszörnyedve meséli, hogy az Egyesült Államokkal szemben – amit két óceán is véd két oldalról – Magyarországot „nem védi semmilyen természetes földrajzi akadály”, és emiatt az elmúlt 800 évben minden „idegen hatalom” végigtrappolt az országon. Most azonban „nem külföldi hadseregek”, hanem „civil szervezetek” támadják az országot, természetesen Soros György vezetésével – hallhatjuk a videóban egy szörnyen nyomasztó aláfestő zene közben.

Tucker Carlson örömmel mesélt arról is, hogy saját könyvtárszobájában fogadta őt Orbán Viktor, „aki harminc éve van a politikában, de meglepően normálisnak tűnik”. A magyar miniszterelnök egyébként azt mondta Carlsonnak, az a probléma Soros Györggyel, hogy „nem tiszteli ennek az országnak a hagyományait, filozófiai és ideológiai meggyőződései vannak, és ránk akarja erőszakolni, hogy őt kövessük, és átalakítsuk az életünket”.

A Fox News műsorvezetője ezután rendkívül komoly fejjel úgy fogalmazott a kamerával szemben állva, hogy „Soros ellenzi Orbánt, mert Soros ellenzi a nemzetállamokat”, majd ezt követően random, bevándorlókról készült videókat mutatott, és azt mondta: „a bűnözés és az erőszak az egekbe szökött, ahogy a nemi erőszak is, Nyugat-Európa egyik napról a másikra átalakult, a nemzetek közül egyedül Magyarország mondott nemet”.

A következő pillanatban már a határkerítésnél helikopterezett, és elmondta, hogy „Magyarország nem a világ leggazdagabb országa, még csak nem is a leggazdagabb közép-európai ország, valahogy mégis sikerült húsz perc alatt határfalat építeniük”. Majd miközben megtekintette a levegőből a határkerítést, boldogan konstatálta, hogy annak környezetében milyen szép a természet, és hogy „mivel ellenőrzik a határt, az nem mocskos, nincsenek graffitik és szemét, nem fekszenek az emberek halomban”. A helikopteren egyébként Orbán Balázs is ott ült, és készségesen elmondta Carlsonnak, hogy amióta a kerítés áll, azon senki sem jutott át.

Carlson ezután a kormány családpolitikáját dicsőítette, és megszólaltatta Novák Katalint, aki akkor még nem köztársaságielnök-jelöltként, hanem családügyi miniszterként beszélt arról, mennyire támogatják Magyarországon a gyerekvállalást. Rögtön ezután Felsőörs fideszes polgármesterét, Szabó Balázst állították kamera elé, aki meg azt újságolta boldogan, hogy családjával előző év decemberében vettek autót, így az gyakorlatilag a kormány ajándéka volt karácsonyra.

A dokuban azt a videót is bemutatták, amikor Orbán Viktor a két lábán elment egy újságárushoz, hogy megnézze, hány, a „kormányt kritizáló vagy gyalázó„ újságot lehet kapni, és végül elégedetten nyugtázta, hogy nem is egy, hanem hat ilyet is talált. Igaz, Carlson videójában Orbán egy sokkal nagyobb stócot mutatott a kezével, és azt mondta, több újság van ellenük, mint mellettük.

A 25 perces doku végén arról is szó esett, hogy áprilisban választás lesz, amivel kapcsolatban Carlson úgy fogalmazott, „Orbán nem egy autokrata, sőt, jó esélye van arra, hogy veszítsen”, a magyar miniszterelenök pedig azt mondta, hogy annak, amit eddig tettek az országgal „elégnek kell lennie” ahhoz, hogy őket támogassák, és „ne adják az országot Soros Györgynek”. Gyurcsány neve nem hangzott el.

Akinek nincs jobb dolga csütörtök délután, az ide kattintva megnézheti a filmet.