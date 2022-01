Londonban kampányolt szerda este Márki-Zay Péter. A miniszterelnök-jelölt az angliai magyaroknak tartott nyílt fórumot, ahol a szokásos kampányszövegek mellett szó esett a leadott szavazatok biztonságáról és a levélszavazat kiterjesztéséről is. Az eseményen beszédet mondott Csillag Tamás képviselőjelölt, a Momentum londoni alapszervezetének elnöke.

A politikusok a feltétlen voksolásra biztatták a szavazókat, többször kihangsúlyozták, hogy az angliai diaszpóra lehet az idei választáson a mérleg nyelve. Márki-Zay Péter arra kérte a lakcímmel nem rendelkező magyarokat, hogy ha tehetik, jelentkezzenek be egy-egy billegő körzetbe, ugyanis a 2018-as eredmények alapján idén akár három mandátum is múlhat a külföldi szavazatokon.

Idén még kígyózó sorokra számíthatnak az angliai választópolgárok, viszont Márki-Zay biztosította őket, hogy miniszterelnökként támogatni fogja a levélszavazás kiterjesztését. A Momentum politikusa felhívta mindenki figyelmét arra, hogy már csütörtöktől lehet regisztrálni a külképviseleti voksolásra. Április 3-án három helyen, Londonban, Manchesterben és Edinburgh-ban szavazhatnak a külföldön élő magyarok.

A fórumon többször felmerült a külföldön leadott szavazatok biztonságának kérdése. A jelenlegi szabályozás szerint a külföldi urnákat a helyszínen lezárják, és csak Magyarországon számolják össze a bennük lévő szavazatokat.

“Ilyen alapon bármi megtörténhet a szavazatommal. Eltűnhet, elázhat, esetleg ‘véletlenül’ beleesett egy iratmegsemmisítőbe. Ezt a problémát már többen jelezték a Nemzeti Választási Irodának, de egyszerűen nem kapnak választ.” - nyilatkozta egy hölgy. A diaszpóra tagjai közül ezt többen is problémásnak tartják, hiszen hiányzik az a védőmechanizmus, ami garantálja, hogy pontosan annyi szavazat jusson el a szavazatszámlálókhoz, amennyit az urnában jogszerűen bedobtak.

Sokan voltak kíváncsiak Londonban Márki-Zay Péterre, volt, aki hat órát utazott Walesből Fotó: Screenshot . Márki-Zay Péter / Facebook

A külföldi szavazópontokon az ellenzék aktivistái a jogi kereteken belül mindent megtesznek a szavazatok megvédése érdekében, mondta erről Csillag. “Az ellenzék idén jelentős figyelmet fordít arra, hogy utánanézzünk a választási megfigyelők jogainak; hogy meddig kísérhetik az urnákat, lemérhetik-e súlyra a be és kipakolásnál. Ezek persze mind törvényes lépések lennének, a kérdés viszont az, hogy a törvénynek az értelmezője, a kormány ezt engedni-e.”

Várva várt találkozás

Már kapunyitás előtt fél órával kígyózó sor állt a Pall Mall street 116-os szám előtt. A résztvevők legtöbben Londonból érkeztek, de volt, aki több mint 6 órát utazott Walesből, hogy meghallgassa a miniszterelnök-jelöltet. A Telex kérdésére a kampánystáb elárulta, hogy körülbelül egymillió forintért bérelték a rendezvényközpont termét.

A látogatók többsége azért érkezett, mert még sosem találkoztak Márki-Zay Péterrel. Többen nyíltan vállalták, hogy ellenzéki szavazók, de volt olyan, aki saját elmondása szerint Márki-Zay hatására lett az ‘anarchista balról középbalra húzó’.

“Igazából kíváncsi voltam, hogy milyen lehet élőben. Más az, amikor valakit csak online lát vagy hall az ember. Amikor egy hete bejelentette, hogy koronás, csak fogtuk a fejünket.” - mondta az egyik résztvevő.

A megkérdezettek úgy gondolják, hogy Márki-Zay Péterrel idén több esély van a kormányváltásra mint valaha. Ennek ellenére többen kritizálták a kampány elmúlt időszakát:

“Miután vége lett az előválasztásnak, leállt az ellenzéki kampány, jöttek a belső konfliktusok, és ráadásul Márki-Zay elkezdett hülyeségeket mondani, akkor kicsit elvesztettem a győzelembe vetett hitemet. Így is, úgy is le fogok rá szavazni, de ez most jó alkalom arra, hogy megnézzük, milyen élőben” – nyilatkozta egy londoni egyetemista.

A mérleg idegen nyelve

Bár sokakat érdekelt volna a kivándorolt magyarok támogatásának részletes elképzelése, a miniszterelnök-jelölt csak a külföldön tartózkodók szavazati jogáról beszélt részletesebben.

Márki-Zay Péter londoni kampányeseményén beszél Fotó: Screenshot - Márki-Zay Péter / Facebook

Márki-Zay Péter kijelentette, hogy támogatja a levélszavazatok kiterjesztését a lakcímmel rendelkező állampolgárok számára is. Ezzel kapcsolatban egyelőre nincsen közös álláspont az ellenzéken belül.

Egy felmérés alapján az MSZP, a Jobbik és az LMP mindenki szavazati jogát megtartaná, és kiterjesztené a külföldön élők parlamenti képviseletét. Ezzel szemben a Demokratikus Koalíció ellenzi a lakcímmel soha nem rendelkezett állampolgárok egyenlő szavazati jogait. Azonban a választási törvény bármilyen jellegű módosításához kétharmados többségre van szükség.

“Nem fogunk tudni egy olyan javaslatot átverni, ami mögött nincsen legalább egy feles konszenzus. Tehát ha a DK ellenáll, és a Fidesz azt mondja, akkor ezt nem fogjuk tudni átvinni” – nyilatkozta Csillag Tamás. A politikus szerint lenne arra is lehetőség, hogy új, konzulens nélküli választókerületek létrehozásával növeljék a külföldi szavazópontok mennyiségét, de a Momentum alapvetően elhivatott a levélszavazás kiterjesztésében.

A jelenlegi rendszer kétféle választópolgárt különböztet meg. Aki rendelkezik bejelentett magyar lakcímmel, az csak a saját körzetében vagy a külhoni képviseleten, személyesen szavazhat a listára és egy körzeti jelöltre. Ezzel szemben, a magyar lakcímmel nem rendelkező állampolgárok csak listára szavazhatnak, viszont ezt megtehetik levélben is.

A résztvevők elmondása szerint a jelenlegi rendszer jelentősen hátráltatja a lakcímmel rendelkező állampolgárokat, mivel figyelmen kívül hagyja a külképviseleti voksolás logisztikájának nehézségeit. Az előző évek tapasztalatai alapján megint kígyózó sorokra és többórás várakozásra lehet számítani, mert az Egyesült Királyság területén idén is csak 3 helyen lehet majd személyesen szavazni.

“Egyáltalán nem értek egyet azzal, hogy nekem, aki eddig Magyarországon éltem, nehezebb innen szavaznom, mint azoknak az állampolgároknak, akik sosem laktak otthon” - mondta egy fiatal nő.

A külföldön élőkre vonatkozó választási szabályok a Fidesz számára előnyösek: a 2018-as választásokon a levélben szavazók 98 százaléka a Fidesz-KDNP-re voksolt. Ha a lehetőséget a magyarországi lakcímmel rendelkezőkre is kiterjesztenék, többen vehetnének részt a választáson, és kiegyenlítettebb lenne a szavazatok megoszlása. Völner Pál igazságügyi miniszterhelyettes tavasszal azt mondta a Mandinernek, hogy az itthoni lakcím adminisztratív, akár időleges feladásával bárki számára megnyílik a levélszavazás lehetősége. Az ex-államtitkár szerint az utazási költségek és több órás sorban állás vagy az egyéni jelölt választási jogának feladása semmilyen formában nem hátráltatja a külföldről szavazókat.

“Ha kinyitnánk egy kiskaput, az a választások tisztaságát veszélyeztetné” - nyilatkozta a levélszavazat kiterjesztéséről a korrupciós ügye miatt lemondásra kényszerült politikus.

Lénárd Lili cikke.