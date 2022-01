Vlagyimir Putyin orosz elnök rendelkezik azokkal a katonai képességekkel, hogy fellépjen Ukrajnával szemben, de nem valószínű, hogy meghozta volna erről a végső döntést – mondta a sajtótájokoztatóján Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter. A Pentagon szerint ekkora haderővel egész Ukrajnát is el tudná foglalni.

Úgy fogalmazott: „Bár nem hisszük, hogy Putyin elnök végső döntést hozott arról, hogy beveti ezeket a katonai erőket Ukrajna ellen, most egyértelműen rendelkezik ezzel a képességgel.” Austin szerint Moszkva városokat és jelentősebb területeket is elfoglalhat, de olyan „provokatív politikai cselekményekhez” is folyamodhat, mint a szakadár területek elismerése.

Még nem késő a helyzetet diplomáciai úton rendezni

A védelmi miniszter azt mondta, Moszkva hónapok óta „következetesen és egyenletes ütemben” vonultatja fel katonai erőit Ukrajna határa mentén, amit az orosz haditengerészet is támogat.

Austin szerint a konfliktus nem elkerülhetetlen, és hozzátette, hogy még nem késő a helyzetet diplomáciai úton rendezni. Az USA továbbra is szorosan együttműködik NATO-szövetségeseivel, és „utat kínál Oroszországnak a válság helyett a nagyobb biztonság felé”.

„Ennek a helyzetnek nem kell konfliktussá fajulnia. Ő dönthet úgy, hogy visszavonul, és kiadhatja ezt a parancsot a csapatainak. Választhatja a párbeszédet és a diplomáciát. Bárhogy is dönt, az Egyesült Államok kiáll szövetségesei és partnerei mellett” – mondta Putyinról az amerikai miniszter.

Azt mondta, az USA elkötelezett amellett, hogy segítsen Ukrajnának megvédeni magát, többek között további páncélelhárító fegyverekkel.

„Csak növeljük a készültségi szintünket”

A sajtótájékoztatón részt vett Mark Milley tábornok, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke is, aki azt mondta, hogy nem áll szándékukban bevetni amerikai csapatokat egy Oroszország elleni offenzíva részeként. „Senkit nem vetettünk be. Senkit nem telepítettünk a helyszínre. Csak növeljük a készültségi szintünket” – mondta.

Milley szerint sem az USA-nak, sem a NATO-nak nem áll szándékában katonai erőket felvonultatni Oroszország ellen. „Az Egyesült Államok kormányának irányelve, hogy továbbra is támogassa a független Ukrajnát és céljait. Mi pedig továbbra is arra törekszünk, hogy javítsuk önvédelmi képességüket” – mondta Milley.

Ő is arról beszélt, hogy Oroszországnak a diplomáciai megoldásra kellene törekednie. „A fegyveres beavatkozásnak mindig az utolsó eszköznek kell lennie. A siker itt a párbeszéden múlik” – mondta.

Vért visznek oda

A Reutersnek három amerikai tisztviselő azt mondta, Oroszország már vért és egészségügyi eszközöket szállít a határhoz, hogy el tudja látni az esetleges áldozatokat, tehát Moszkva komolyan felkészült egy konfliktusra.

Orosz tank tart az ukrán határ felé január 26-án. Fotó: Oroszország Védelmi Minisztériuma/Anadolu Agency via AFP

Zelenszkij szerint nem akkora a baj

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint nem feszültebb a helyzet Ukrajna oroszországi határainál most, mint 2021 elején volt, amikor nagyszabású orosz hadgyakorlatok zajlottak. Ezt az államfő Kijevben mondta a külföldi újságíróknak tartott sajtótájékoztatóján.

Elmondta, hogy 2019-ben, az államfővé választása után ellátogatott az Azovi-tenger partján fekvő Mariupolba. A városban lövések dörejei hallatszottak, pedig akkor Mariupol már nem tartozott a kelet-ukrajnai konfliktus övezetébe – mondta.

„Ma nem látunk nagyobb eszkalációt, mint korábban volt. Igen, nőtt a katonaság létszáma (az ukrán határ mentén), de erről beszéltem 2021 elején, amikor Oroszország hadgyakorlatairól esett szó. Nem hiszem, hogy feszültebb a helyzet most, mint akkor, a gyakorlatok tetőpontján volt” – mondta Zelenszkij.

Szerinte az elmúlt években mindig megvolt a valószínűsége az Ukrajna elleni orosz támadásnak. de „ennek valószínűsége 2021-ben akkora volt, mint most, 2020-ban kisebb és 2019-ben, a normandiai találkozó után még kisebb”.

Zelenszkij közölte, hogy 12,5 milliárd dollárt vontak ki az ukrán gazdaságból az Ukrajna elleni esetleges orosz invázióról szóló információk miatt.

Az ukrán elnök cinizmusnak minősítette Szergej Lavrov orosz külügyminiszter meghívását, hogy látogasson el Oroszországba. Rámutatott arra, hogy Lavrov előre bocsátotta: az orosz fél csak a kétoldalú kapcsolatok javításáról hajlandó vele tárgyalni, de a Donyec-medencei válság rendezéséről nem. Zelenszkij azt kérdezte:

„Már hogy tehetném meg Ukrajna elnökeként, hogy nem beszélek a Donyec-medencéről, hiszen az egész világ arról beszél?”

De azt is mondta, hogy nem fél Oroszország képviselőivel találkozni, bármilyen formában történjék is, kész lenne akár a fogolycsere kérdéséről is tárgyalni Moszkvával.

Zelenszkij reméli, létrejön egy ukrán-amerikai-orosz tárgyalási platform a béke elérése érdekében. „Vissza akarjuk kapni a területeinket, meg akarjuk állítani a háborút. Mit tehet Joe Biden amerikai elnök? Nem tudom, megteheti-e, de szeretném hinni, hogy meg tudja csinálni azt, hogy az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna együtt üljön tárgyalóasztalhoz” – mondta Zelenszkij, aki minden alkalommal, amikor beszél Joe Bidennel, felveti ezt a kérdést. Az urkán elnök azt mondta, egyelőre az ezzel kapcsolatos elképzelések még kezdetlegesek, ezért nem kíván részletekbe bocsátkozni. (via Reuters, New York Times, MTI)