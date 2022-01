Jogerős ítélet született abban az ügyben, melyet egy évek óta éber kómában fekvő nő, Kati indított az Origót kiadó New Wave Media Group ellen. 2018 márciusában ugyanis Kati egy Facebook-csoportból lopott képével illusztrált egy olyan cikket, mely egy nemi erőszakot elkövető francia migránsról szólt. A képet nem sokkal később eltávolították, azonban készültek róla screenshotok - a nő édesanyjával, Évával akkor Szily László beszélt.

A Fővárosi Ítélőtábla helyben hagyta a Fővárosi Törvényszék elsőfokú ítéletét, mely szerint a lap megsértette a felperes képmáshoz és jóhírnévhez fűződő személyiségi jogát az említett cikkel. Az Origónak kétmillió forint sérelemdíjat kell fizetnie, annak 2018. március 30. óta esedékes kamataival és a perköltséggel együtt.

Keresetében Kati azzal indokolta a sérelemdíj összegét, hogy a cikk a családjára is súlyosan negatív hatást tett, több ismerősnek, rokonnak magyarázkodni kellett és lelkileg nagyon megviselte az őt ápoló édesanyját is. Az elsőfokú ítélet után a New Wave Media Group fellebbezett, a kereset elutasítását kérték, illetve azt, hogy a sérelemdíjat mérsékeljék 100 000 forintra. A Fővárosi Ítélőtábla azonban elutasította a kifogásaikat. Kimondták:

„Az alperes magatartásának felróhatósága kirívóan súlyosnak tekinthető.

A cikk szerkesztőjének ugyanis tudnia kellett, hogy a cikk szövegében szereplő személy nem a felperes. Nem olyan képet használt fel, amelyet a korábbi cikkhez maga készített a felperes engedélyével, hanem azt a Facebook-oldalról töltötte le. Hivatásánál fogva pedig arról is tudomással kellett rendelkeznie, hogy a közösségi oldalakon található fényképek nem szabad felhasználásúak, ennek ellenére meg sem kísérelte a felperes előzetes engedélyének beszerzését.