Volt egy lehetőség, hogy az Európai Bizottság több tízezer ingyenes covid-tesztet biztosítson a magyar állampolgároknak, de a kormány nem kért belőle.

Ujhelyi István szocialista EP-képviselő hónapokig kérdezgette az Európai Bizottságot és a magyar kormányt, hogy mit lett azzal a bő 850 millió forinttal, amit ingyenes tesztelésekre adott elvben az EU, hogy végül az illetékes brüsszeli hivatalnokoktól megtudja, hogy a magyar kormány lemondott a lehetőségről. Hogy miért, az egyelőre nem derült ki.

A pénzből közel 60 ezer PCR, vagy kétszer ennyi gyorstesztet lehetett volna venni, és ezeket ingyen biztosítani a polgároknak.

Az EP ragaszkodott hozzá

A történet azzal kezdődött, hogy 2021 júniusában az Európai Parlament csak azzal feltétellel járult hozzá az EU-s digitális covid-igazolványok bevezetéséhez, ha a Bizottság pénzt ad a tagállamoknak ingyenes tesztelésre. A feltételt az EU-s intézmények elfogadták.

Az igazolvány néha kell, néha nem, ahhoz hogy az EU-n belül utazni lehessen, az aktuális vírushelyzettől és országonként is változik, hogy éppen kérik-e. A magyar oltási igazolványok is ilyen dokumentumok, amennyiben nem orosz vagy kínai vakcinákat igazolnak.

Az Európai Parlament azért ragaszkodott az ingyenes teszteléshez az igazolványok mellé, hogy ne érje hátrány azokat, akiknek valamiért még nincs oltásuk. Június elején sokan voltak, Európában, akik még nem kerültek sorra.

Elsősorban nem a turistákat, hanem a külföldön tanuló, dolgozó, rokonlátogató, ingázó embereket akarták segíteni, hogy ne kelljen a tesztekért fizetniük, ha útra kelnének.

A magyarok közül ez sokaknak azért is jól jött volna, mert akik orosz vagy kínai vakcinát kaptak, azok hiába voltak oltottak, az EU-ban az igazolványukat nem fogadták el. Logikusnak tűnt, hogy a magyar kormány legalább számukra biztosítsa az ingyenes tesztelés lehetőségét, hogy külön fizetség nélkül utazhassanak ők is.

A keretből Magyarországnak legfeljebb 2 millió 376 ezer euró, azaz valamivel több mint 850 millió forint járt. Ez támogatás lett volna, nem kellett volna megadni.

Kérte a kormány, aztán mégsem hívta le

Első körben a magyar kormány be is jelentette az igényét a pénzre. A 27-ből 20 tagállam élt első körben a lehetőséggel. A keret 70 százalékát előre le lehetett volna hívni, de az elszámoláshoz bizonyítani kellett volna ősszel, hogy hány embert teszteltek belőle, és azt is, hogy ők tényleg megkapták utána az EU-s utazásra jogosító igazolványukat. A Bizottság a tesztek megvásárlását a tagállamokra bízta, és 40 eurót lehetett elszámolni egy PCR-ra, 13 eurót egy gyorstesztre. Vagyis a teljes magyar keretből akár 59.400 PCR-teszt vagy 182.700 gyorsteszt is kijöhetett volna.

Valamiért azonban a magyar kormány még tavaly jelezte, hogy inkább kimaradna az egész programból.

Szijjártó Péter koronavírusra tesztelik, ekkor még negatív lett az eredmény, de a külügyminiszter azóta megbetegedett. Fotó: Szijjártó Péter/Facebook/Borsos Mátyás/KKM

Mivel Ujhelyi már több sajtótájékoztatót tartott arról, hogy keresi a teszteket, illetve az erre szánt pénz sorsát, az ATV újságírója rákérdezett a program helyzetére a január 13-i kormányinfón. Gulyás Gergely nem tudott a programról, megígérte, hogy utánanéz, de azért jelezte, hogy "az összeg nagyságrendjére tekintettel nem hiszem, hogy a védekezés legfontosabb kérdéséről beszélünk”. Illetve elmondta, hogy a nyáron őt beengedték Olaszországba, pedig orosz vakcinát kapott (arra nem tért ki, hogy kellett-e ehhez pénzért tesztelnie).

Ujhelyi végül szerdán kapott választ arra, hogy mi lett a programmal, akkor érkezett meg az Európai Bizottság levele, amiben tájékoztatták, hogy Magyarország kiszállt belőle. Végül összesen 18 tagállam élt a lehetőséggel.

A szocialista képviselő szerint "Bicskanyitogató és vérlázító, hogy a Fidesz-kormány konkrétan eldobott közel egymilliárd forintot. Értem, hogy a NER-elit arisztokráciájának ez az összeg nem akkora nagyságrend, és az Unió felé kötelező részletes elszámolás és átalányár miatt lopni sem tudtak volna belőle, de annak a több százezer embernek, akiknek egyébként például épp a kormány által erőltetett keleti vakcinák miatt kell most soktízezer forintért covid-teszteket végeztetnie, ha át akarja lépni az országhatárt, nekik sokat jelentett volna, ha lehívjuk ezt az összeget."