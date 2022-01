Alaptörvény-módosítási javaslatot nyújtottak be az Egységben Magyarországért országgyűlési képviselői, hogy népszavazás nélkül ne lehessen kiléptetni Magyarországot az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéből (NATO) és az Európai Unióból (EU) - közölte Szent-Iványi István külpolitikáért és Európa-politikáért felelős szakpolitikai kabinetvezető szombaton, online is közvetített sajtótájékoztatón.

Az ellenzéki pártszövetség azt akarja elérni, hogy azon nemzetközi szervezetek esetében, amelyeknél a tagságot megelőzte egy érvényes és eredményes népszavazás, a kilépésről is csak érvényes és eredményes népszavazás birtokában lehessen dönteni - mondta. Felidézte, hogy a NATO-hoz csatlakozásról 1997-ben, az EU-ba belépésről 2003-ban referendumot tartottak.



Szent-Iványi István kiemelte: a jelenlegi alaptörvény kimondja, hogy nemzetközi szerződésekről nem lehet népszavazáson dönteni. Azonban az is benne van a jogszabályban, hogy a közhatalom forrása a nép. Ebből következően a Magyarország sorsát alapvetően meghatározó kérdésekben a népnek kell döntenie. Az ellenzéki pártszövetség úgy gondolja, hogy a választópolgároknak kell határozniuk a kilépésről a NATO-ból és az EU-ból - közölte a szakpolitikai kabinetvezető.

Gurmai Zita, az MSZP frakcióvezető-helyettese azt mondta: „Már most is világos, hogy a Fidesz el akarja szakítani Magyarországot a Nyugattól. De kapnak egy esélyt a cáfolatra. Ha nem élnek vele, magukról állítják ki a bizonyítványukat” - mondta Gurmai. Pedig szerinte „ha a Fidesz komolyan gondolja, hogy a védelmi integrációban a NATO, a gazdasági és politikai integrációban pedig az Európai Unió a megoldás, akkor simán megszavazza, hiszen ezzel magának is védelmet ad egy kormányváltás esetén”.

Az Egységben Magyarországért pártjai úgy gondolják, hogy Magyarország helye a fejlett Nyugaton, az EU-n belül van. „Április 3-án erről fogunk szavazni” - fogalmazott Gurmai Zita.

Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció frakcióvezető-helyettese, alelnöke úgy fogalmazott, hogy „az elmúlt tizenkét év orbáni pávatánca Magyarországot sajnos eltávolította Európától és az Európai Uniótól, az azonban még az elmúlt tizenkét év Európa-ellenes kormányzati politikája mellett sem vetődött föl, hogy a NATO-tagságunkat is megkérdőjelezik. De mára eljutottunk idáig.”

„Amikor Vlagyimir Putyin arról beszél, hogy Magyarországnak el kell hagynia a NATO-t, akkor Orbán Viktor nem beszél szabadságharcról, nem beszél gyarmatról”, hanem „némi szélsőjobbos kitérő után baráti látogatásra utazik Putyinhoz” - fogalmazott a Demokratikus Koalíció politikusa, és kijelentette: „ez nem csak szégyen, hanem veszélyes is Magyarországra”.

Vadai felhívta a figyelmet arra: Ukrajna példáján keresztül jól látható, mi történik egy országgal, ha nem tagja a NATO-nak, és szembe kerül Oroszországgal.

„A Demokratikus Koalíció és az Egységben Magyarországért szerint az a nemzeti érdek, hogy Magyarország a NATO tagja maradjon” - húzta alá az ellenzéki politikus, megerősítette: „ahogy az uniós tagság a gazdaságunk és kulturális hovatartozásunk alappillére, a NATO-tagság a biztonságunk és nemzeti függetlenségünk garanciája”.