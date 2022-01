Állítólag van egy huszonéves New York-i srác, aki úgy viselkedett, mint egy átlagos huszonéves srác, emiatt most a nevére utaló hashtagekkel van tele a TikTok, milliónyi kattintást értek el a róla szóló videók, sőt már nagyobb cégek is a nevét meglovagolva és vicceket gyártva reklámozzák magukat. A leírások alapján annyit tudni róla, hogy Calebnek hívják, 25 éves, magas, bajszos és bútortervezőként dolgozik egy West Elm nevű bútoráruháznál, illetve hogy több nővel is ismerkedett online, majd egy-két randi vagy csetelés után eltűnt.

Igen, ez eddig egy teljesen érdektelennek tűnő történet egy teljesen átlagosnak hangzó srácról, ennek ellenére lett belőle szenzáció, nyilvános megszégyenítés és valami boszorkányüldözés-szerű, teljes mértékben értelmezhetetlen ÜGY, miután valaki január 11-én kiposztolt egy TikTok-videót.

Meemshou videója arról szólt, hogy ghostingolta őt (vagyis minden magyarázat nélkül eltűnt) egy Caleb nevű srác, miután összeismerkedtek a Hinge nevű randiappon. A kommentek közt azonnal többen is azt kérdezték: „West Elm Caleb?” Mert mint kiderült, több nőnek is volt hasonló élménye egy magas, bajszos, Caleb nevű, a West Elmnél dolgozó bútortervezővel, aki eleinte rengeteget bókolt és udvarolt, illetve többeknek elküldött egy spotify playlistet, majd egyik pillanatról a másikra felszívódott.

Vagyis West Elm Caleb úgy viselkedett, mint egy random huszonéves srác: zenéket küldött, udvarolt és flörtölt, aztán lelépett. Hol az ÜGY? Hát valahol ott, hogy a nyomorultul sikerült randikról, vagy szerencsétlenkedésbe fulladt ismerkedésekről korábban maximum egy-egy baráti társaságon belül beszéltek az emberek, ezeket a sztorikat most viszont sokan Instagramon vagy TikTokon adják ki magukból, így a világ másik felén is tudják már, ha valaki feltett mondjuk egy béna kérdést a randi végén, esetleg váratlanul felszívódott.