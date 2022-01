Még tavaly júniusban adott interjút Mészáros Lőrinc felcsúti nagyvállalkozó az Indexnek, amelyben mintegy mellékesen azzal is elbüszkélkedett, hogy „nem csak a régióban gondolkodunk: most vásárolunk Líbiában két céget, erőmű-karbantartó vállalatokat”. Nyár óta semmit nem lehetett tudni arról, hogy pontosan milyen líbiai cégek ezek, most viszont sikerült a nyomukra bukkanni.

Nyilvános cégadatok szerint a Prime Property Magántőkealap december 10-én megvásárolta az Er-Petro Consulting Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t. A privatbankar.hu december 31-én írta meg, hogy a Prime Property Magántőkealapot december 8-án indították útnak, és a Kertész József által tulajdonolt és elnökölt Primefund kezeli. Kertész József Mészáros Lőrinc egyik ügyvédje, övé a fideszes médiabirodalmat, a Közép-európai Sajtó és Média Alapítványt megalapító Media Fundamentum Zrt. is.