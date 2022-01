Valószínűleg kevés olyan dokumentumsorozat van a világon, amely képes volt akkora őrületet és rajongást kiváltani szerte a világon, mint a netflixes Cheer című produkció. A sorozat szereplőinek mostanra már több milliós követőtáboruk van az Instagramon, reklámokban szerepelnek, meghívták őket Oprah-hoz és az Ellen Showba, de még Joe Biden is üzent a cheerleadereknek.

Oprah és a cheerleaderek. Fotó: OMAR VEGA/Getty Images via AFP

Laikusként, különösen magyar szemmel nézve nagyjából olyan elképzeléseink vannak a cheerleaderkedésről, hogy miniszoknyás lányok pompommal ugrálnak a pálya szélén, miközben valamilyen érdektelen amerikaifoci-meccs megy a háttérben. Erre a képre sajnos a netflixes sorozat címének fordítása is ráerősít:

A Pompomcsapat.

Az, hogy ez a sport és ez a sorozat sokkal több ennél, jelzi azt is, hogy a Cheer első évada 6 (!) Emmy-jelölést kapott 2020-ban, amiből hármat meg is nyert. Az óriási siker után nem is csoda, hogy két évvel az első évad után, január 12-én megjelent a második évad a Netflixen, amiben már nem csak a sportról, de egy megrázó szexuális zaklatásról is szó van.