Az orosz állami média egyik angol nyelvű oldalának vezető híre, hogy Benkő Tibor magyar honvédelmi miniszter szerint „Magyarországnak nincs szüksége NATO-erősítésre az ukrajnai patthelyzet közepette”. A Telex által szemlézett cikk szerint a magyar kormány továbbra is ellenzi Ukrajna NATO-csatlakozását a kárpátaljai magyarokkal szembeni fellépése miatt.



Benkő csütörtökön az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt az ukrajnai helyzetről és arról, hogy tárgyalnak róla, de egyelőre nem látják szükségét annak, hogy NATO-csapatok érkezzenek Magyarországra. Benkő úgy fogalmazott, „a mi álláspontunk az, hogy Magyarország a nemzeti képességét fejleszti, és kezdtük el fejleszteni a Honvédelmi Haderőfejlesztési Programmal, ahol az elsődleges célkitűzésünk pontosan az volt, hogy olyan nemzeti haderőt hozzunk létre, olyan nemzeti képességeket alakítsunk ki, hogy ne kelljen ilyen helyzetekben más, külföldi erőkre, csapatokra hagyatkozni. És mi ezen az úton haladunk, úgyhogy most, a jelenlegi helyzetben, ahol most tartunk, azt kell mondanom, hogy több más országgal szemben mi nem tartjuk helyénvalónak és nem is igényeljük azt, hogy ide NATO-megerősítőerők kerüljenek telepítésre, mi ezt a feladatot el tudjuk látni.”

Az orosz állami média Benkő nyilatkozatának azon részét már nem idézte, amelyben a magyar honvédelmi miniszter arról beszél, hogy Magyarország a NATO érdekeivel összhangban, a NATO-csapatokkal szoros együttműködésben követi az ukrajnai helyzetet, és dolgozik a megoldásán. Benkő ugyanis azt is mondta, hogy „a mi dolgunk és a mi feladatunk, hogy ebben a kialakult helyzetben arra törekedjünk, ami a NATO-elvekkel teljes mértékben összhangban van, hogy az elrettentés és a tárgyalás együttes alkalmazását használjuk, vagyis mi most arra törekedjünk, hogy a tárgyalásos, a diplomáciai úton történő megoldás felé irányítsuk a feleket, és mi is ennek legyünk részesei”. Arról is beszélt, hogy „legyünk kész arra, hogy amennyiben a NATO-nak fegyveres beavatkozásban kellene részt venni, akkor abban Magyarország is részt tudjon venni”.

De egyben azt is elmondta, hogy „nem látjuk ennek a mértékét olyannak, hogy itt nekünk ezzel a konfliktussal olyan jellegű munkát kellene végezni, hogy létszámot kellene átcsoportosítani, hogy külön anyagi készleteket kellene létrehozni, és hogy különböző műveleti feladatokat kellene előkészíteni”.

Románia már jelezte, hogy készen állnak egy esetleges NATO-erősítés fogadására, ezt pedig a szlovák külügyminiszter is logikus lépésnek tartja, Bulgária védelmi minisztere pedig azt mondta, „Oroszország pozícióját nehéz pozitív jelként értelmezni”. Mindeközben Szijjártó Péter külügyminiszter a szoros magyar–orosz viszonyról beszélt egy a Magyar Nemzetnek adott interjúban.