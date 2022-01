Furcsa kijelenteni, de nem Rafael Nadal volt a döntő esélyese az Ausztrál Openen. A 35 éves játékos féléves kihagyás után tért vissza, ráadásul a felkészülését nehezítette, hogy tavaly év végén elkapta a covidot. Ellenfele ráadásul a fantasztikus állóképességű Danyiil Medvegyev volt.

Az első szettet nagyon simán nyerte Medvegyev, a második már szorosabb volt, de 2-0-ra áll az orosz, 96 százalékra adták a győzelmi esélyeit.



Fotó: PAUL CROCK/AFP

A közönség támogatását élvező spanyol azonban elkezdte szívósan ledoglozni a hátrányát, megnyerte a harmadik játszmát, aztán a negyediket is. Mindkettejükön látszódott, hogy alaposan leharcolta őket a torna és a döntő, de az orosz több fontos pillanatban rontott.

Fotó: MICHAEL ERREY/AFP

A játékosok meglepően sokszor vették el a másik adogatását, az ötödik játszma végén még utoljára feltámadt az orosz, de Nadal végül behúzta a döntőt, 5 óra 26 perc után.

A vereség ellenére elég vidám orosz a meccs után az Eurosport tudósítása szerint azt mondta:

“Nehéz egy ilyen hosszú és vesztes mérkőzés után beszélni. Hihetetlen meccs volt, az előbb rákérdeztem Rafanál, hogy azért ő is elfáradt, ugye? A feleségem most nincs itt, lehet, hogy most össze is tört egy tévé, amiért veszítettem. Megpróbálok legközelebb egy kicsit jobb lenni. Köszönöm mindenkinek a támogatást.”

Nadal élete egyik legérzelemgazdagabb meccsének nevezte a döntőt, majd láthatóan elérzékenyülve kereste a szavakat, felidézve, hogy nemrég abban sem volt biztos, hogy egyáltalán pályára léphet-e még.

“Jó estét vagy lehet, hogy már jó reggelt mindenkinek! Daniil, nincs kétségem afelől, hogy ez a trófea, amit most én emelhettem fel, jónéhányszor lesz a jövőben még a Te kezedben. Másfél hónappal ezelőtt azt sem tudtam, hogy az ATP Tourra vissza tudok-e térni egyáltalán, most meg itt állok Ausztrál Open győztesként. Köszönöm mindenkinek a szeretetet és támogatást.Kétségtelenül ez most karrierem leginkább érzelemdús pillanata, ami mostantól mindig ott lesz a szívemben. Most már biztosan nem gondolom úgy, mint másfél hónapja, hogy nem lesz több Ausztrál Openem” - mondta az Eurosport tudósítása szerint.



Ezzel Nadal a 21. Grand Slam-győzelmét aratta, a férfiaknál ez rekord. Mindegyik nagy tornát megnyerte legalább kétszer. Federernek 20 győzelme van, akárcsak Djokovicnak, aki az oltás hiánya miatt írta ki magát az ausztrál bajnokságból idén.

Fotó: MICHAEL ERREY/AFP

Nadal-Medvegyev: 2:6, 6:7 (5-7), 6:4, 6:4, 7:5