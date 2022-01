Donald Trump korábbi amerikai elnök szerint „igazságos elbánást” érdemelnek azok, akiket a Capitolium tavalyi ostromával összefüggésben tartóztattak le.

Texasban elmondott beszédében azt ígérte, ha újraindul az elnökségért, és megválasztják, akkor az igazságos elbánás jegyében akár elnöki kegyelmet is adna nekik, mert most „annyira igazságtalanul” bánnak velük, idézi a New York Times.

Mostanáig több mint 700 embert tartóztattak le az ügyben, tizenegy esetben lázadó összeesküvés a vád. Közéjük tartozik Stewart Rhodes, az Oath Keepers szélsőjobboldali milícia vezetője is, aki az ügyészség szerint összeesküvést szőtt, hogy akár fegyverrel is megakadályozza az amerikai elnökválasztás eredményének kihirdetését, Joe Biden megválasztott elnök győzelmének hivatalos bejelentését. Az FBI szerint a Capitolium ostroma nem spontán, hanem alaposan előkészített katonai jellegű akció volt.

Fotó: BRANDON BELL/Getty Images via AFP

Trump elnökként szívesen adott kegyelmet támogatóinak, például Michael T. Flynnek, első nemzetbiztonsági tanácsadójának, vagy Steve Bannonnak, egykori kampányfőnökének.

Szombati, több tízezer ember előtt tartott beszédében ördöginek és rasszistának nevezte azokat az ügyészeket, akik üzleti tevékenysége miatt nyomoznak ellene Atlantában és New Yorkban. Arra kérte a tömeget, hogy ha a hatóságok fellépnek vele szemben, vonuljanak az utcára.