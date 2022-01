A Spotify tartalmi tanácsadó linket mellékel minden olyan, a felületükön lévő podcastepizódhoz, amely a koronavírusról szóló beszélgetést vagy vitát tartalmaz – jelentette be a vállalat vezérigazgatója, Daniel Ek. Azután döntöttek így, hogy múlt héten két legendás zenész, Neil Young és Joni Mitchell is bejelentette, a Spotifyon lévő podcastok által terjesztett hamis covidinformációk miatt leszedetik zenéjüket a szolgáltatótól. Emellett szombaton a népszerű író-pszichiáter, Brené Brown is azt közölte, egyelőre nem jelentet meg új epizódot a Spotifyon.

A Spotify app logója Fotó: JAKUB PORZYCKI/NurPhoto via AFP

„A félretájékoztatás leküzdésére irányuló új erőfeszítés a következő napokban világszerte elérhető lesz. Tudomásunk szerint ez az első ilyen tartalmi tájékoztató egy jelentős podcastplatformon” – írta Ek vasárnapi blogbejegyzésében.



A tanácsadó link egy olyan covidoldalra irányítja a hallgatókat, amely orvosi és egészségügyi szakértőktől származó tényeket és információkat, valamint megbízható forrásokra mutató hivatkozásokat tartalmaz.



Emellett a cég új szabályokat is közzétesz a podcasterek számára. „Tudjuk, hogy kritikus szerepet játszunk abban, hogy támogassuk az alkotók véleménynyilvánítását, miközben egyensúlyban tartjuk azt a felhasználók biztonságával. Ebben a szerepkörben fontos számomra, hogy ne hajtsunk végre tartalomcenzúrát, ugyanakkor gondoskodjunk arról is, hogy legyenek szabályok és következmények azok számára, akik megszegik azokat” – írta Ek. (Reuters)