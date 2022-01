Vasárnapra Art Spiegelman bő harminc éve megjelent, a holokauszt történetét, illetve a szerző viharos életét és holokauszt-túlélő szülei megrázkódtatásait megkapóan feldolgozó képregénye, a Maus lett az első az Amazon sikerlistáján. Egészen pontosan a kétkötetes képregény teljes kiadása, a sikerlista első hét helyezettje közé az első és a második rész külön-külön is felkerült a 3., illetve a 7. helyen.

Art Spiegelmann Maus című grafikai regénye Pulitzer-díjat is nyert. Fotó: MARO SIRANOSIAN/AFP

A nagy érdeklődést egy tennessee-i megye, McMinn iskolaszékének januári döntése váltotta ki. Az iskolaszék ugyanis kivette a nyolcadikosok tantervéből a képregényt, többek között azért, mert erőszakot és öngyilkosságot is ábrázol, és "szükségtelen káromkodások és meztelenség" is van benne. A könyvben Spiegelman édesanyja öngyilkosságát is feldolgozta.

Spiegelman amúgy "a jövő hírnökének" nevezte a McMinn megyei iskolaszék döntését, mert szerinte "a politikai spektrumunk legalább egyik fele nagyon lelkes", ha könyvek betiltásáról van szó. "Ez most vészjelzés. Most nem csupán az a kérdés, hogy hogyan tagadhatják a holokausztot. Ezek bármit tagadnának" - mondta a Washington Postnak. (Via Slate)