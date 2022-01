Az öregedés a szemfenéken észlelhető nyomai alapján viszonylag nagy pontossággal jósolható meg a várható élettartam, véli egy nemzetközi kutatócsoport, amely szerint a retina relatív életkora és az ember tényleges életkora közti különbség előre jelezheti a halálozási kockázatot.

Egy OCT-vizsgálat eredménye - ez a vizsgálat lehetővé teszi a retina és a makula szerkezetének alapos tanulmányozását. Fotó: CAVALLINI JAMES/BSIP via AFP

A kunagcsoui tartományi kórház, a Szuj Jat-szen Egyetem, az ausztráliai Melbourne-i Egyetem és más kutatóintézetek munkatársai a UK Biobank adatbázisát használták fel vizsgálataikhoz. Az adatbázisból 19200, viszonylag egészséges résztvevő szemfenék-felvételeit használták a retinális és a valós életkor, valamint a halálozás közötti kapcsolat vizsgálatára.

A British Journal of Ophthalmology szakfolyóiratban megjelent tanulmányuk szerint a deep learning módszerrel kifejlesztett MI-algoritmusuk a szemfenék-felvételek alapján 3,55 év pontossággal tudta megállapítani a várható élettartamot. Feltételezéseik szerint az algoritmus további fejlesztésével nagy pontossággal tudnák megjósolni egyes személyek várható életkorát, bár azt is elismerétk, hogy további vizsgálatokra van szükség az összefüggés mögötti mechanizmus feltárásához. (Via MTI)