Joe Biden amerikai elnök hétfőn fogadja a Fehér Házban Katar emírjét, Tamim ibn Hamadot, hogy a Nyugat számára segítséget kérjen a földgázban gazdag országtól. Ha Oroszország valóban megtámadná Ukrajnát, akkor komoly energiaválság alakulna ki Európában, az árak már megugrottak. Katar a világ második legnagyobb földgázexportőre.

Tamim ibn Hamad és Joe Biden Fotó: JACK GUEZ, BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Katar segített az Egyesült Államoknak az afganisztáni evakuálás idején, a Közel-Keleten ott található a legnagyobb amerikai légi támaszpont, korábban közvetítettek a tálibok és az amerikaiak között is. A hírek szerint Katar most is szívesen segít, azonban erre csak korlátozott lehetőségei vannak.



Ugyanakkor nincs túl sok tartalékuk, teljes kapacitással termelik ki a gázt ázsiai országok számára. Energetikai szakértők szerint ha néhány ország le is mond a szerződésben foglalt mennyiség egy részéről, az csak kis mértékben enyhítheti Európa ellátási gondjait. (AP)