Hétfőn már tízezernél is többen regisztráltak a Számoljunk együtt! Mozgalomnál civil szavazatszámlálónak, adta hírül Facebook-oldalán a civil szervezet, aminek a célja, hogy mind a 10285 szavazókörben legyen két civil szavazatszámláló - a törvények ennyit engedélyeznek.

Vagyis most már a terv fele teljesült, hamarosan mindegyik szavazókörre jutni fog legalább egy civil szavazatszámláló is - ehhez persze még sok koordinációra lesz szükség, hogy az önkéntesek valóban minden szavazókörbe eljuthassanak. Legfrissebb posztjukban ezért külön kérik is, hogy akik regisztráltak, most válaszoljanak a delegálás előkészítéséhez szükséges, emailben kiküldött kérdésekre is.