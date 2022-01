Ma kezdik kézbesíteni a Magyarországon élő 7,8 millió választópolgárnak az országgyűlési választásról és népszavazásról szóló értesítőt, írja az MTI.

A választópolgároknak legkésőbb február 11-éig postázzák az értesítőt a lakcímükre arról, hogy szerepelnek a névjegyzékben. Ha valaki ezt nem kapja meg, akkor a jegyzőnél (a helyi választási iroda vezetőjénél) jelezheti, aki ekkor új értesítőt állít ki

Az értesítő tartalmazza továbbá az értesítő a szavazás helyét, idejét, és azt, hogy a választópolgár melyik választókerületben, településen gyakorolhatja választójogát. Jelölik azt is, hogy a szavazókör akadálymentesített-e. Az értesítő tartalmazza azt is, hogy aki nem szerepel a nemzetiségi névjegyzékben, vagy nemzetiségi névjegyzékbe vételénél nem kérte, hogy az terjedjen ki az országgyűlési képviselők választására is, a parlamenti választáson egy egyéni képviselőre és egy pártlistára szavazhat. Ha a pártlisták helyett inkább a nemzetisége országos önkormányzata által állított listára kívánna szavazni, március 18-án 16 óráig kérheti nemzetiségi névjegyzékbe vételét az országgyűlési képviselők választására kiterjedő hatállyal.