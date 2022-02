A korrupcióval vádolt Boldog István (Fidesz) utolsó vagyonnyilatkozata

Boldog István bejelenti a visszavonulását a politikától. Fotó: Boldog István/Facebook

Amíg tavaly csak 3 154 743 forintot írt be életbiztosításnak, addig idén Allianz Bónusz Életprogramban 3 246 230 és Allianz Gondoskodás Programban 3,3 millió forintot írt be a fideszes Boldog István, akit korrupcióval vádolnak, és emiatt vissza is vonul az aktív politikából.

És amíg tavaly még csak 70 ezer forintot írt be hitelnek (valószínűleg helytelenül), addig idén 2 703 019 forintos tartozást vallott be.

Az ingyenes használatba kapott dolgai 4 379 028 forintot értek, szemben a tavalyi 3 354 510 forinttal.