Bár a miskolci fideszes képviselő tavalyi vagyonnyilatkozatában nem szerepelt megtakarítás, most 27 milliót írt be a más szerződés alapján fennálló követelés rubrikába. Csöbör Katalin ingatlanjai mind megvannak, a kocsija továbbra is egy 2015-ös Skoda. Tavaly még 31,7 millió hitele volt, idén ez már csak 27 millió.

Orbán Viktor és Csöbör Katalin Alsózsolcán, a háttérben Rogán Antal. Fotó: Csöbör Katalin / Faceboom