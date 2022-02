Kizárják a sajtót a Fidesz VIII. kerületi lakossági fórumáról

Bár az oldalukra feltöltött képek szerint a kormánypárti politikusok már nagyban járják az országot, a korábbi évekkel ellentétben a Fidesz már közzé sem tette a helyszíneket és az időpontokat, pedig mindig sokat mond el a kampányról, mivel próbálják személyesen felrázni a saját táborukat. Ezért is jelentkeztünk be Kocsis Máté és Sára Botond VIII. kerületi fórumára, amit szokatlan módon még a Facebookon is meghirdettek.

De sajnos kiderült, hogy ha egy fórum nem titkos, attól még azt ott elhangzottakról nem lehet beszámolni.

Kocsis Máté és Sára Botond Fotó: Kocsis Máté/Facebook

Itt, a budapesti 6-os választókerületben, még Kocsis Máté az országgyűlési képviselő, de mivel az idei választáson már nem vállalja az egyéni indulást, a Fidesz a mindig kéznél lévő helyettesét, Sára Botondot indítja helyette. Amikor Kocsis 2018-ban visszakerült a parlamentbe, a kerület vezetését is rá bízta, azonban ezt Sára csak egy évig tudta megtartani: 2019-ben kikapott Pikó Andrástól a polgármester-választáson, de még a saját választókerületében is kevesebb szavazatot kapott, mint a momentumos Szarvas Koppány Bendegúz.

A vereség után Sára Botond még a listás mandátumát sem vette fel, otthagyta a kerületet, és 2020 januárja óta inkább a fővárosi kormányhivatalt vezeti. Ebből a hivatalból rendszeresen támadta az ellenzéki vezetésű önkormányzatot, és a járványügyi adatokat sem volt hajlandó kiadni a korábbi ellenfelének.

A Fidesznek a mostani kampányban kellene előkészítenie Sára visszatérését az ellenzéki előválasztást megnyerő Jámbor Andrással szemben, de hogy mi lesz a mesterterv, arról egyelőre nem tudunk beszámolni, mert a Józsefvárosi Fidesz kedden elutasította a regisztrációnkat.