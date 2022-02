Lebontották Breuer Marcell építész Long Island-i épületét, hogy helyet csináljanak egy teniszpályának

Pár napja egy éjszaka alatt lebontották New Yorkban Breuer Marcell világhírű magyar építész és formatervező egyik fontos épületét, az 1945-ben épült, Geller I néven ismert lakóházat – írta meg a Tervlap.

Az épület Breuer pályájának fontos modernista darabja volt, és amikor kiderült, hogy le akarják dózerolni, többen megpróbálták megvédeni, de az ingatlanfejlesztők megelőzték őket. Állítólag villa és teniszpálya épül a helyén.

Az épület Long Island egyik jobb részén volt, ahol egekbe szöktek az árak, az újabb építésű nagyobb villák között Breuer 1945-es háza kisebbnek számított. A kettős tömegű, binukleáris struktúra miatt volt egyedi. A nappali és a hálórészek két eltérő formai elemből álltak, közben az épület stílusa az orosz konstruktivizmus és New England-i helyi hagyományok jegyeit viselte magán – írja a Tervlap, ami szerint ez a ház vált az ideális modern családi otthon prototípusává.

A Pécsen született Breuer Marcell Dessauban, Walter Gropius mellett lett a Bauhaus mestere, majd Berlinben élt, és miután a Mérnöki Kamara a zsidó származása miatt nem vette fel, Londonba, majd a háború után pedig New York-ba ment.

Breuer Marcell, Bernard Zehrfuss és Pier Luigi Nervi munkája, az UNESCO 1958-ban elkészült párizsi székháza. Fotó: Gara Andor/Fortepan

A Geller I-nek köszönhetően indult be a karrierje. A házat felvették a Történelmi Helyek Nemzeti Nyilvántartásába, de műemléki védettsége nem volt, a helyi elöljáró a New York Timesnak azt mondta: „Tiszteljük az építészeti értékeket, de egy magántulajdonról van szó.” (via Telex)